طقس معتدل بأغلب المناطق وحار في البحر الميت والعقبة

تسجل درجات الحرارة، اليوم الخميس، حول معدلاتها العامة، وتكون الأجواء صيفية معتدلة في المرتفعات الجبلية، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الجمعة، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، مع بقائها حول معدلاتها العامة، حيث تسود أجواء صيفية اعتيادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.

وتبقى الأجواء يوم السبت، صيفية اعتيادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

فيما يطرأ يوم الأحد، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء صيفية معتدلة في المرتفعات الجبلية، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 31 – 20 درجة مئوية، وفي غرب عمان 29 – 18، وفي المرتفعات الشمالية 27 – 16، وفي مرتفعات الشراة 28 – 15، وفي مناطق البادية 35 – 19، وفي مناطق السهول 31 – 18، وفي الأغوار الشمالية 38 – 23، وفي الأغوار الجنوبية 41 – 27، وفي البحر الميت 40 – 26، وفي خليج العقبة 39 – 26 درجة مئوية.-(بترا)