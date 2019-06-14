طقس معتدل نهارا ومائل للبرودة ليلا

عمان- الغد- تستمر درجات الحرارة نهار اليوم دون معدلاتها الاعتيادية نسبة لهذا الوقت من العام بنحو 2-3 درجات مئوية، بحسب موقع “طقس العرب”.

ويكون الطقس صيفياً معتدلاً في عموم المناطق، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة، وفي خليج العقبة تكون شمالية غربية معتدلة السرعة، وحالة البحر خفيف الموج. وفي ساعات الليل يكون الطقس لطيفاً بوجه عام، ويميل للبرودة فوق المناطق الجبلية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتوقع “طقس العرب” أن ترتفع درجات الحرارة قليلا نهار غد لتقترب من معدلاتها الاعتيادية نسبة لهذا الوقت من العام، ويكون الطقس صيفياً معتدلاً في الجبال، وصيفياً اعتيادياً في بقية المناطق.

وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة، وفي خليج العقبة تكون شمالية غربية معتدلة السرعة وحالة البحر خفيف الموج.