طقس نهاية الأسبوع حار بشكل عام

عمان – الغد – قال موقع طقس العرب إنه يُتوقع بمشيئة الله ان يتراجع تأثير الكتلة الهوائية الحارة عن المدن الرئيسية في المملكة بما فيها العاصمة عمان مع يومي الجمعة والسبت، بحيث تتراجع قليلاً درجات الحرارة لكن مع إستمرارها أعلى من مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويبقى الطقس حاراً بوجهٍ عام، وشديد الحرارة في مناطق البادية.

وتظهر السُحب على ارتفاعات مُتوسطة وعالية في البادية الجنوبية والشرقية لاسيما مع يوم الجمعة، وتوجد إحتمالية ضعيفة لهطول زخات رعدية محلية من الأمطار في اجزاء محدودة من تلك المناطق.

وبينما تشهد المدن الرئيسية في المملكة تراجعاً في تأثير الكتلة الهوائية الحارة، يُتوقع أن يحدث العكس تماماً في الأغوار والبحر الميت ومدينة العقبة، بحيث يشتد تأثير الكتلة الهوائية الحارة على تلك المناطق، ويكون الطقس لاهباً بشكلٍ لافت، وقد تتجاوز درجات الحرارة حاجز ال45 درجة مئوية في اجزاء من تلك المناطق، وسطَ تنبيهات جدية من خطر التعرض الطويل والمُباشر لأشعة الشمس.

وبحسب آخر مُخرجات النماذج العددية من المُتوقع ان يحدث انخفاض على درجات الحرارة الليلية في ليل الجمعة/السبت، وخاصة ليل السبت/الأحد، بحيث يكون الطقس دافئاً في ساعات القسم الأول من الليل، ويميل للإعتدال اثناء ساعات الليل المُتأخرة خاصةً في المرتفعات الجبلية، في حين انه يكون حاراً نسبياً في الأغوار والبحر الميت ومدينة العقبة.

ويستمر هبوب الرياح الغربية خلال عطلة نهاية الأسبوع، بحيث تكون مُعتدلة السرعة، تنشط في ساعات الظهر والعصر، وتصحب بهبات قوية تتسبب بإثارة الأتربة والغُبار في المناطق الصحراوية والمكشوفة، لاسيما في البادية الشرقية. والله أعلم.