طلاب التوجيهي دفعة الـ2000 يعتصمون أمام التعليم العالي

عمان الغد- نفذ طلاب جيل 2000 المعيدون اعتصاما أمام مبنى وزارة التعليم العالي صباح اليوم مسجلين اعتراضهم على التغيير الذي طرأ على معادلة التوجيهي من حيث المعدلات لجيل 2001 .

وطالب الطلبة بمبدأ العدل و بنظام قبول مختلف عن جيل 2001 وعدم احتساب طلبة توجيهي دفعة 2000 معهم لأنهم لم يحظوا بالامتيازات التي حظى بها دفعة جيل 2001.

وقال الطلبة في بيان لهم “تقدمنا في سنة 2018 لإمتحانات تضمنت جميع المواد ما عدا مادة واحدة إختيارية تختلف بين التخصصات، وهذا ما لا نراه في جيل ال 2001 علماً أنّ مادتين من موادهم كانت (ناجح/راسب) ومادة اختيارية حيث تم احتساب 9 مواد لجيل 200 و 7مواد فقط لجيل 2001 .

وأضاف الطلبة بأن الامتحانات التي تقدموا لها تضمنت المناهج 100٪؜ أما جيل 2001 فتم تخفيف من مناهجهم.

وأكد الطلبة أن طريقة احتساب المعدل لجيل 2001مختلفة تماماً عن جيل ال 2000 وتعطي امتياز على طالب دفعة جيل 2000 مما أثّر عليهم سلباً.

ووضح البيان أن فرق العلامات بين السنتين مهولة بسنة 2018 إذ كان يوجد فقط شخصين فوق ال ٩٩ بينما هذه السنة فاقت التخيلات.

وأضاف الطلبة أن العديد من دفعة جيل 2000 أعاد مادة أو مادتين او اكثر على مدار عام كامل ليحظى بالتخصص الذي يطمح له، وعندما حصل على معدلات تؤهله لدخول هذه التخصصات في السنة السابقة (مع جيلنا)، صدموا بأنهم سيعاملوا معاملة طلاب هذه السنة 2001 ولم يحظوا بالامتيازات التي حصلوا عليها.