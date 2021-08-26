طلاب مدارس يروون تجربة الفاقد التعليمي لعدسة “الغد” (فيديو)

إسلام البدارنة

عمان – على مدار عام ونصف، غابت مشاهد الطلبة عن الأعين، وهم يتوافدون إلى مدارسهم في الصباح الباكر، حاملين حقائبهم على ظهرهم، ليتسلقوا بها سلم العلم بهدف الوصول إلى أحلامهم وبناء مستقبلهم.

بعد إغلاق بوابات المدارس لأكثر من 18 شهراً بسبب جائحة كورونا، تعود بعد طول غياب وتحتضن طلابها بين جدرانها، لتبدأ معهم نظام الفاقد التعليمي.

وإثر زعزعة الثقة بين بعض الأهالي ووزارة التربية بسبب ما آل إليه أبناءهم نتيجة التعلم الإلكتروني، خطت الوزارة أولى خطواتها في تعزيزها مرةً أخرى، بالتخطيط للعودة للتعليم الوجاهي، بدء بالفاقد التعليمي.

“اشتقت لصاحباتي ومعلماتي”. “التعليم الإلكتروني ما استفدنا منه”. “بحب المدرسة أكتر”، كلها جمل وعبارات باح فيها طلاب المدارس لكاميرا “الغد” بعد تجربة العودة إلى المدارس.

بدأ طلاب المدارس بتلقي دروس الفاقد التعليمي لتعويض ما خسروه من دروس. وذلك بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم أن التعليم الوجاهي سيبدأ في منتصف آب/ أغسطس ولغاية 4 أسابيع.

وبتنفيذ معلمين متخصصين بالمباحث الأساسية الأربعة (اللغة العربية واللغة الانجليزية ومبحث الرياضيات والعلوم)، وللصفوف من الأول الأساسي ولغاية الصف الحادي عشر.

وقال الناطق الإعلامي لوزارة التربية والتعليم أحمد المساعفة في تصريحات سابقة لـ “الغد” إن البرنامج يهدف إلى تمكين الطلبة من هذه المفاهيم والنتاجات والمعارف والمهارات، بحيث يستطيع الطالب مواصلة تعلمه بشكل طبيعي وجسر الفجوة التعليمية.

رصدت عدسة “الغد” تهافت الطلاب وحماسهم لبدء تجربة التعليم الوجاهي، ضمن إجراءات وبروتوكولات الوقاية من فيروس #كوفيد_19.