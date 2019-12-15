طلاب “نيويورك أبوظبي” يفوزون بمسابقة “فكرة” من الاتحاد للطيران

أبوظبي– أعلنت الاتحاد للطيران؛ الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، أمس، اسم الفكرة الفائزة بمسابقة “فكرة للجامعات”، التي تهدف إلى تعزيز روح الابتكار لدى طلاب الجامعات على امتداد الدولة، ومشاركة أفكارهم المبتكرة تحت عنوان “سفر سلس واحتمالات لا تنتهي”.

وبعد مرور ثلاثة أشهر حفلت بالعديد من ورش العمل والعروض الناجحة للجامعات على امتداد الإمارات، وأكثر من 280 مشاركة، وصل إلى النهائيات ستة فرق، حضروا “يوم العرض الكبير” الذي أقيم في مركز الشباب أبوظبي وقدموا أفكارهم للجنة الحكام التي ضمت سعادة سعيد النظري، المدير العام للمؤسسة الاتحادية للشباب، وتوني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران، وعددا من الرؤساء والتنفيذيين لدى شركات “Cognizant” و”IBM”، و”SAP” الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الشركاء في المسابقة.

وفازت فكرة فلاديسلاف تشيريكوف، وتيونا ريستوفا وسانجين لي، من فريق جامعة نيويورك أبوظبي الذي يحمل اسم “We Love Layovers”، التي تمحورت حول إتاحة الفرصة للضيوف لحجز رحلات التوقف في أبوظبي في اللحظات الأخيرة، حتى وإن كانوا على متن الطائرة. ويمكن للضيف انتقاء مجموعة متنوعة من خيارات رحلة التوقف عبر نظام الترفيه على متن الطائرة ومن خلال استخدام رمز الاستجابة السريع، يستطيع الحجز والدفع مباشرة، وبكل ثقة من دون الخوف من عدم اللحاق برحلة المتابعة الخاصة به.

وعلّق توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران، حول جودة الأفكار والمواهب المشاركة في يوم العرض الكبير، قائلا: “لا أخفيكم القول، لقد أدهشتني الأفكار التي قدمت اليوم، خاصة وأنها ركزت في المقام الأول على إيجاد حلول وقدرات تساعدنا على تسيير عملياتنا جنبا إلى جنب مع توفير تجارب سلسة ومريحة لضيوفنا. وبعد ما شاهدته اليوم من أولئك الشباب المبتكرين، كلي ثقة أن مستقبلا مشرقا حافلاً بالفرص في انتظارهم. وشخصيا، لا يسعني الانتظار لأرى هذه المواهب المبدعة تنضم إلى صفوف القوى العاملة وتسهم في إحداث الفرق ودفع عجلة التطور والازدهار في العالم إلى آفاق أبعد”.

وسيتم العمل على تطوير الفكرة الفائزة وتطبيقها بشكل عملي، وسيحصل أفراد الفرق كافة التي وصلت للنهائيات على فرص التدريب الداخلي لدى شركاء برنامج فكرة للجامعات الذي يضم شركة IBM لمنطقة الشرق الأوسط، وSAP لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، Cognizant Technology، ومجموعة Thales، وStelia Aerospace.