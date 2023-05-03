طلاب يضربون معلمتهم ويفقدونها النطق

لم تكن تعلم هذه المعلمة الأميركية أنها حينها دخلت لفك اشتباك بين طلابها سيكون لها نصيب الأسد من الركلات والضربات.

فقد أظهر مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، لقطات مروعة لطلاب من تكساس يهاجمون مساعدة مديرة المدرسة التي حاولت فض شجار بينهم، مما تركها تتعرض لضرب مبرح نُقلت إثره إلى المستشفى، غير قادرة على الكلام، وفقًا لعائلتها، وفقا لـ”نيويورك بوست”.

فيديو وحشي

المشاجرة بدأت بين اثنين من طلاب الصف التاسع في ممر في مدرسة ويستفيلد الثانوية في هيوستن، كما أكد المسؤولون لصحيفة The Post.

وكيلة مدرسة في مدينة هيوستن بولاية تيكساس الأمريكية أتت لفض شجار كبير حدث بين طلاب الثانوية فمسكوها وضربوها وتجمع عليها عشرات المراهقين بالركل واللكم بشكل وحشي حتى أصيبت بجروح غائرة وارتجاج أدى لنقلها للمستشفى وفقدت النطق وتم فتح تحقيق في الحادثة.pic.twitter.com/wYCKXxfvND — إياد الحمود (@Eyaaaad) May 2, 2023

والتم حولهم بقية الطلاب مشجعين الشجار، حتى وصل صداه للمسؤولين فتدخلت السيدة إلى أن لقيت نصيبها.

ووقعت المدرسة على الأرض من عزم الضربات، ثم نقلت إلى المستشفى فاقدة الوعي بعد أن قفذوا عليها وضربوها ثم طرحوها أرضاً وركلوها وسحلوها من شعرها.

إلى ذلك، قالت العائلة إن ابنتهم غير قادرة على التحدث وستحتاج إلى فحص بالأشعة المقطعية، بحسب ما جاء في موقع العربية نت.