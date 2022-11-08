طلاق هيا مرعشلي إلى العلن.. فما سبب الخلاف؟

خرجت الممثلة السورية هيا مرعشلي للمرة الأولى عن صمتها كاشفة معلومات عن طلاقها بعد تردد أخبار حول الموضوع.

وأشارت هيا، ردا على أسئلة المتابعين على حسابها الخاص عبر انستغرام، إلى تعرضها للخذلان .

وردا على سؤال وجههه إليها أحد المتابعين عن مواصفات فارس أحلامها، قالت هيا: “أنا فارسة احلامي”، أما عن مواصفات الرجل الذي تلم به، قالت هيا ” مابعرف يمكن أنو يكون رجل عنجد”.

ومن بين الأسئلة أيضا، سؤال وجهه أحد المتابعين عن تجاوزها لفراق شخص ما، لترد هيا مرعشلي:” عيار الموضوع عندي بس أخد قرار التخطي 3 أيام، لأني بآمن إنو الحياة بتبعت الأشخاص لحياتنا لأسباب معينة ومهمة وبتبعدهن عنا لأسباب أهم”.

في هذا السياق، ربط المعلقون تصريحات هيا هذه بموضوع انفصالها عن زوجها مشيرين إلى أن ما قالته عن فراق الشخص الآخر تقصده به.

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