طلاق ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة بات مؤكداً

عادت قصة انفصال الفنانة المصرية ياسمين صبري ورجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة إلى الواجهة بعد ورود أخبار عن تأكيد طلاقهما.

ففي خطوة مفاجئة، حذف الزوجان صور بعضهما عن مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديدًا منصة انستغرام كأول رد فعل لهما على خبر انفصالهما.

وفي حين لم يصدر اي من ياسمين او أبو هشيمة بيانات رسمية يؤكدا فيها خبر الانفصال او ينفيانه، أكدت مصادر مقربة من ابو هشيمة خبر الانفصال بحسب ما نقل موقع “ليالينا” عن أحد المواقع المصرية.

وبحسب الموقع فإن الانفصال تم بهدوء تام ورقي، والعلاقة بين الزوجين هادئة ويسودها الاحترام والتفاهم. (وكالات)

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