طلال أبوغزالة يدرج الذكاء الاصطناعي ضمن معايير اعتماد “أروقا”

عمان – دعا رئيس المنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم “أروقا” الدكتور طلال أبوغزالة، إلى إضافة معيار “الذكاء الاصطناعي” لمعايير الاعتماد الخاصة بالمنظمة بما يتماشى مع المعايير العالمية.

وأشار إلى أهمية هذا المعيار انسجاما مع أهداف المنظمة لتحسين نوعية التعليم والنهوض بالجودة في العالم العربي والتحول إلى التعلم المعرفي والرقمي.

واكد سعي “أروقا” لتطوير مختلف الخدمات لتواكب التطورات المتسارعة، مشيرا الى أن إضافة معيار الذكاء الاصطناعي لمعايير الاعتماد ستكون ضمن أفضل الوسائل والأساليب التي تحفز الجهات المعنية والمهتمة على تطوير خدماتها التعليمية. ويتضمن المعيار الجديد الخاص بالذكاء الاصطناعي مؤشرات تتمحور حول توفير بيئة الابتكار ودعمها للطلبة والمعلمين وتحفيز المبادرة والاختراع، من خلال دمج التقانة والتعلم الآلي والروبوت في التعليم.

يشار إلى أن (أروقا) هي جمعية دولية غير ربحية مستقلة غايتها الأساسية النهوض بمستوى جودة التعليم العالي بشكل عام مع التركيز على العالم العربي بشكل خاص، وتعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية.- (بترا)