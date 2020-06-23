طلال أبو الراغب.. شغف موسيقى يمتزج مع روح الطبيعة بالأردن – فيديو

مجد جابر

عمان- حينما تجتمع الطبيعة الخلابة مع ألحان الموسيقار الأردني طلال أبو الراغب، فإن المشهد يكون ساحرا ومدهشا ويضفي البهجة والحب والحنين على كل من يراه؛ فينجذب تلقائيا نحو المكان، وكأنه حاضرا فيه.

ألحان أبو الراغب دائما ما تعكس حبه لكل بقعة على أرض الأردن، في حالة تعكس تعلقه الشديد بوطنه، وشغفه بأن تكون موسيقاه مساوية لجمال الأمكنة وروح الطبيعة.

من يشاهد مجموعة الفيديوهات التي صورت بمختلف الأماكن بالأردن ويستمع للموسيقى المتميزة واللافتة، يشعر بأنه دخل لعالم آخر لا يشبه غيره، فيه الكثير من الحب والحنين والذكريات الجميلة.

توليفة لم تكن عادية أدخلها أبو الراغب ليجتمع الفن مع جمال الأردن وترابه، ويسخر كل موهبته وفنه ويترجم حبه لبلده بألحان تتشابه بروحها مع روح الوطن.

وتأتي أعمال أبو الراغب لتكون انعكاسا لغيرته الوطنية لكل “شبر” على أرض الوطن، فيترجمها بأسلوبه الراقي، والمحب، والذي لا يخلو من إظهار الجمال لكل من يعيش على أرض الوطن، وكل من يشاهده من الخارج، يشعر وكأنه مقيم في المكان لا يبعده عنه شيئا.

هذه المرة، نثر أبو الراغب موسيقاه ضمن مجموعته “يوفوريا/ النشوة” في واحدة من أجمل مناطق الأردن، ليشكل لوحة استثنائية في شمال الأردن الذي يتميز بربيعه الخلاب ومناطقه الجميلة، فعزف عجلون مرورا بدبين، ليستقر في غابات برقش، بين الأشجار الخضراء اليافعة.

ويرى أبو الراغب في لقاء خاص مع “الغد” أن الفكرة من هذا المشروع هو جمع الفن مع جمال الأردن في عمل فني واحد، مبيناً أن كل ذلك نابع من حبه لبلده التي ترجمها بطريقته الفنية والموسيقية.

وفي مقطوعته الموسيقية الجديدة ضمن مشروع يوفوريا “النشوة”، جاءت هذه المرة لتعكس جمال الربيع في الشمال، فكان التصوير في دبين، برقش، وعجلون، ليكون هذا الفيديو السابع ضمن مجموعة من الفيديوهات التي صورت في أماكن مختلفة من المملكة مثل العقبة، عمان، البتراء، رم، البحر الميت والسلط.

ويشير أبو الراغب إلى أنه دائما بأعماله الفنيه يسعى لتسليط الضوء على الأماكن المختلفة، مبينا أن “أردننا جميل جدا”، ولا بد من النظر الى النصف الممتلئ منه، معقباً، “هذا العمل هو انعكاس لغيرتي الوطنية.. وبطريقة عصرية”.

ويلفت إلى أنه يسعى قبل إنجاز أي عمل فني في أي من المناطق التي يصور بها، يأخذ اعتبارات مهمة منها طبيعة المكان، والمقومات الفنية التي تكمل الفكرة التي يريدها، معتبراً أن كل عمل يقوم به هو عبارة عن تعاون ما بين روحه والجمال الذي في بلده. ويرى أن لكل مكان خصوصيته، فالموسيقى في مكان طبيعته خضراء يختلف عن طبيعة المكان ذو الصخور والرمال والجبال، لافتا الى أنه يحب أن يعطي كل منطقة هويتها، وروحها وما يعبر عن جمالها.

ويضيف، في الغالب التركيز ينصب على البتراء أو العقبة، ما يجعل منطقة الشمال “مظلومة بعض الشيء”، خصوصاً وأن الشمال وتحديداً في فصل الربيع يضاهي بجماله أجمل مناطق العالم، وهو ما جعله يقتنص الفرصة في فترة الربيع، كونه زائرا سريعا، ويصور هنالك.

أبو الراغب يرى أنه وفي ظل الظروف التي نعيشها وبعد الجائحة، هناك واجب على كل شخص بأن يخدم بلده في نطاق موهبته أو العمل الذي يتقنه، مبيناً أن البلد بمثابة أم، ويجب على كل شخص أن يترجم هذا الحب لأمه بطريقته، وضمن الإمكانيات المتاحة لديه.

ويأمل أبو الراغب الى أن يرى هذا العمل على طائرات الملكية الأردنية، معتبرا أن ذلك هو أجمل تتويج للأردن وترويج لمناطقه، خصوصا أنه صناعة أردنية 100 %، ومغلف بالأصالة والوطنية. يذكر أن الفنان طلال أبو الراغب يحاول دائما ايصال رسالة من خلال تأليف المقطوعات الموسيقية، تتمثل بالحب والسلام الروحي، الذي يؤسس للإنسانية، إلى جانب رسالته المجتمعية في رفع الذوق العام تجاه الموسيقى. وسماع مؤلفاته دوما يحمل الجمهور الى الهدوء والسلام في توليفات ونوتات موسيقية مشغولة بحب وحنان وأمل.



ومن بين مقطوعاته الموسيقية المميزة؛ “فراسة”، “المنفى”، “رحال”، “امرأة بيضاء”، “أقدام من الشرق”، “زينب”، “صبية”، “أحرار”، “بداية”، “تعبد” و”أمل”، وألبوم “رؤية” وغيرها.

أعمال أبو الراغب تجعل حواس المستمع معلقة بمقطوعاته الموسيقية، وتدفعه إلى الجلوس منتظراً تقديم المزيد من الشجن والحنين، وربما تحمله إلى عوالم أخرى محلقا نحو “الأمل” و”الشغف”.

وكان أبو الراغب قد دعا في وقت الحظر المنزلي لأهمية الإلتزام بالبيوت واتباع الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الحكومة للتصدي لفيروس كورونا، لافتا إلى أن جميع المواطنين شركاء في المسؤولية لحماية البلد والخروج من هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها الأردن. وأكد أبو الراغب أنه كابن لهذا الوطن يحتضنه ويمنحه الحقوق ويردعه عن فعل الأخطاء، ويحميه في السراء قبل الضراء في البرد والحرب والكرب وحتى المرض ويشد على أبنائه لمصلحتهم.



ويسعى أبو الراغب من خلال منشوراته المكتوبة والمصورة بث الإيجابية ورفع الروح المعنوية للمواطن الأردني والتأكيد على أن الحظر وبالرغم من ثقله وصعوبته، إلا أنه واجب وانتماء وحق للبلد علينا جميعا.

وقال، “كل مواطن أردني هو جندي وعسكري في مكانه وهذا الاهتمام الذهبي من الأردن يستحق منا الإلتزام، فقد صدر الأردن للعالم صورا بهية من التناغم والتكافل الاجتماعي والوحدة الوطنية في هذه المحنة العصيبة”.