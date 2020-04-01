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طلال أبو غزالة يتبرع بربع مليون دينار لصندوق همة وطن

منذ 16 دقيقة

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عمان- تبرع الاقتصادي الاردني الدكتور طلال ابو غزالة بمبلغ 250 الف دينار دعما لصندوق همة وطن.

وقال ابو غزالة لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، “انطلاقا من واجبي الوطني واعتزازا بهذا الوطن وقيادته، فانني اقدم هذا المبلغ استجابة لامر الدفاع الصادر عن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز والذي إنشئ بموجبه صندوق “همة وطن” لدعم المجهود الوطني لمكافحة وباء فيروس كورونا ومواجهة آثاره .

واشاد بجهود الدولة في احتواء هذا الوباء والمحافظة على سلامة وصحة المواطنين، مشيرا الى انه تم تسليم المبلغ صباح اليوم الى محافظ البنك المركزي الاردني.

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