طلال أبو غزالة يحتج على “عطلة الثلج” ويرسل كتابا “مستعجلا جدا” للخصاونة

بعث طلال أبو غزالة بكتاب موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة يحتج فيه على تقليص دوام الأربعاء وتعطيل المؤسسات يوم الخميس بسبب المنخفض الثلجي.

وقال أبو غزالة في كتابه الذي حمل عنوان “مستعجل جدا”: “بالإشارة إلى بيانكم المؤرخ أمس بشأن التعطيل يومي الأربعاء والخميس، كنت أتمنى لو أضفتم إلى البيان أن من ظروف تنقله السهل والمأمون تسمح لهم بممارسة العمل لكان ذلك أجدى للإنتاجية والاقتصاد الوطني، لأن التعطيل لا مبرر له”.

وأضاف في الكتاب، “وأغدو ممتنا لو أتبعتم بلاغكم بالتوضيح أن هذا القرار لا يمنع العمل لمن يستطيع العمل، وتطلب طبيعة عمله عدم التعطيل كأمثال من بيته بقرب المكتب أو في المناطق التي ليس فيها ثلوج، أو من لديه وسائل تنقل تسهل تنقله”

.