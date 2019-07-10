طلال مداح يظهر في موسم جدة

جدة- نشر الممثل السعودي، محمد الزهراني، في حسابه على موقع “تويتر” صورا تقمّص فيها شخصية المغني السعودي الراحل، طلال مداح.

وعلق الزهراني على الصور: “كنت قد تحدثت عن تحقيق حلمي، واليوم أقول أنني جسّدت شخصية صوت الأرض”. وتابع أن ذلك جاء ضمن عمل درامي يحكي عن الفنان السعودي الراحل. وفي إطار وسم “موسم جدة”.

وفي الصور، يبدو الزهراني وقد ارتدى ملابس مشابهة لما كان يرتديه مداح، وتجوّل في المنطقة التاريخية بمدينة جدة، حاملا بإحدى يديه آلة العود، مثل مداح شخصيا.

وعرف طلال مداح (1940-2000) بألقاب عديدة من بينها “الحنجرة الذهبية، و”صوت الأرض”، و”زرياب” (وهو اللقب الذي أطلقه عليه محمد عبد الوهاب عندما لحن له أغنية “ماذا أقول له”)، وهو ذو تأثير كبير على الثقافة الموسيقية العربية في القرن العشرين، ورائد الأغنية الحديثة في السعودية.