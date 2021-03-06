“طلبات الأردن” تبدأ تقديم خدماتها رسمياً في السلط ومادبا

عمان – أعلنت شركة “طلبات الأردن”، الشركة الرائدة في خدمة طلب وتوصيل الطعام والبقالة من خلال شبكة الإنترنت في الأردن، مؤخراً عن بدء تقديم خدماتها رسمياً في كل من مدينة والسلط، ومادبا، إضافة للرمثا ولواء بني عبيد التابع إدارياً لمحافظة إربد.

وفي تعليق لها بهذه المناسبة، قالت المدير العام لشركة “طلبات الأردن”، هلا سراج: “فخورون بهذه الخطوة التي تعبر عن سعينا الحثيث لتغيير مشهد طلب وتوصيل الطعام والبقالة في الأردن من خلال مواصلة ضخ الاستثمارات وتنفيذ الخطوات الاستراتيجية التوسعية، بالاستفادة من التغير الكبير الحاصل في نمط حياة الناس الآخذ بالاعتماد على التكنولوجيا أكثر وأكثر خاصة في ظل الظروف السائدة في المملكة والعالم، وهو ما سيزيد من الزخم الذي يشهده القطاع حالياً، والمتوقع له أن يستمر خلال العامين الحالي والمقبل بوتيرة تصاعدية، وبالتالي نمو القطاع وضمان بقائه رافداً اقتصادياً فاعلاً.” وبينت سراج أن “طلبات الأردن” تعمل على تعزيز حضورها في أرجاء المملكة، وفقاً لخطة زمنية محددة تترجم بها طموحاتها الرامية للنمو المستدام الذي تواصل معه عقد المزيد من التعاونات مع شبكة موسعة من المطاعم والمتاجر، إلى جانب توفير المزيد من فرص العمل المدرة للدخل لعدد أكبر من الموظفين والسائقين، حتى تصبح شريك الحياة اليومية للآلاف من مستخدمي تطبيقها من مختلف الأطراف.

ومع دخول “طلبات الأردن” لهذه المدن والألوية، سيكون بإمكان أهاليها التمتع بخدمات موثوق بها، يتم عبرها ربطهم بمطاعمهم ومتاجرهم المفضلة، كما يتم تلبية احتياجاتهم وتوصيل مفضلاتهم من الطعام ومواد البقالة من مواد غذائية واستهلاكية وفواكه وخضروات ولحوم وغيرها خلال فترة زمنية قصيرة، وذلك بكبسة زر واحدة عبر تطبيقها على الهواتف الذكية، وبكلفة معقولة على مدار الساعة باستثناء أوقات الحظر الجزئي المعمول بها حالياً، مع إمكانية تتبع حالة الطلب، وتحديد طريقة الدفع التي تناسبهم بما يشمل الدفع نقداً أو عن طريق بطاقات الائتمان أو عن طريق المحافظ المالية الإلكترونية، وهو ما سيبسط تفاصيل حياتهم ويزيد مستويات الراحة لديهم.