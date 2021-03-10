“طلبات الأردن” تطلق خدمة طلب وتوصيل مواد البقالة الأساسية



عمان-مع 7 مراكز توزيع “Dark Stores” مجهزة بأعلى المواصفات والمقاييس موزعة في أنحاء العاصمة، وطواقم عمل كفوة في مجال التخزين والتوزيع والتوصيل، أعلنت شركة “طلبات الأردن”، الشركة الرائدة في خدمة طلب وتوصيل الطعام والبقالة من خلال شبكة الإنترنت في الأردن، عن بداية حقبة جديدة في مفهوم التسوق الإلكتروني السريع لمواد البقالة الأساسية، وذلك مع إطلاقها الرسمي لخدمة “طلبات مارت”، التي تغطي خلال المرحلة الأولى 95% من عمّان.

وتُعنى “طلبات مارت” بطلب وتوصيل مواد البقالة الأساسية من مواد غذائية واستهلاكية وفواكه وخضروات ولحوم وغيرها بفترة زمنية أقصاها 30 دقيقة، وذلك بمنتهى السهولة من خلال اختيار الخدمة عبر تطبيق “طلبات الأردن” على الهواتف الذكية، ومن ثم اختيار المنتج المطلوب توصيله من قائمة طويلة من المنتجات الموزعة عبر فئات عدة ضمن التطبيق، والمتوافرة ضمن مراكز التوزيع “Dark Stores” الخاصة بالخدمة والتابعة للشركة، والمخزنة حسب الأصول ووفقاً للمعايير الآمنة والسليمة، والتي يزيد عددهاعلى 5 آلاف منتج في كل مركز.

ومع “طلبات مارت” الموثوقة، والتي تُقدم على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع باستثناء أوقات الحظر الجزئي مع خاصية تتبع الطلب، فإنه يمكن لمستخدميها اختيار طريقة الدفع التي تناسبهم، بما يشمل الدفع النقدي والدفع عبر البطاقات الائتمانية أو المحافظ المالية الإلكترونية، إلى جانب الاستفادة من الأسعار والعروض المميزة.

وبهذه المناسبة، قالت المدير العام لشركة “طلبات الأردن”، هلا سراج: “سعداء بإطلاق هذه الخدمة التي تعبر عن الابتكارية والتنويع في عملياتنا، من خلال دمج مجالات مستحدثة في صناعة طلب وتوصيل مواد البقالة الأساسية التي نسعى للانتقال بها إلى مستويات أكثر تقدماً.”