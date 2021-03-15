“طلبات الأردن” تقدم خدماتها خلال ساعات الحظر الجزئي في المدن والمناطق التي تعمل ضمنها



عمان- أعلنت شركة “طلبات الأردن”، الشركة الرائدة في خدمة طلب وتوصيل الطعام والبقالة من خلال شبكة الإنترنت في الأردن، عن مواصلة عملها كالمعتاد خلال أوقات الحظر الجزئي التي تشهدها المملكة والمسموح في أثنائها بتوفير خدمة التوصيل “الديليفيري”، مقدمة خدماتها لعملائها في كل من العاصمة عمان، وإربد بما فيها الرمثا ولواء بني عبيد، بالإضافة للزرقاء والعقبة والسلط، ومادبا.

وتندرج هذه الخطوة التي جاءت في أعقاب الحصول على التصاريح اللازمة للسائقين بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية التي لم تدخر جهدا للحفاظ على سوية عمل القطاع، في إطار حرص “طلبات الأردن” على مواصلة ربط عملائها بمطاعمهم ومتاجرهم المفضلة، وتلبية احتياجاتهم خلال فترة زمنية قصيرة، بما يبسط تفاصيل حياتهم ويزيد مستويات الراحة لديهم. وسيكون بإمكان العملاء تنفيذ طلباتهم عبر التطبيق خلال الحظر الجزئي، والتمتع بالمذاقات المحببة إليهم من المطاعم ومحلات الحلويات الحاصلة على التصاريح التي تخولها بالعمل، كما سيكون بإمكانهم تتبع حالة طلبهم كما في ساعات التنقل والدفع بالطريقة التي تناسبهم والمتاحة على التطبيق.

ويشار إلى أن “طلبات الأردن”، تلتزم على هامش تقديم خدماتها خلال ساعات الحظر المسموح العمل ضمنها، بمعايير صارمة لضمان صحة وسلامة كل من عملائها وسائقيها، مشتملة على ارتداء الكمامات ابتداء من المطعم وحتى وصول الطلب للعميل، فضلا عن التعقيم المستمر لليدين ووسائط التوصيل، والحفاظ على مسافة الأمان لدى تسليم الطلب.

تعتبر “طلبات الأردن” المنصة التكنولوجية الرائدة في المملكة المتخصصة في توصيل الطعام عبر الإنترنت، كما أنها تعد جزءا من أكبر منصة إلكترونية لتوصيل الطعام في الشرق الأوسط والتي تأسست في العام 2004 في الكويت.