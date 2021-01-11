“طلبات الأردن” تنهي العام 2020 بإنجازات عديدة



عمّان- بالرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كورونا التي شهدتها المملكة والعالم، واصلت شركة “طلبات الأردن”، الشركة الرائدة في خدمة طلب وتوصيل الطعام والبقالة أونلاين في الأردن، تأدية التزاماتها المهنية والتضامنية، مكللة العام 2020 بإضافة العديد من الإنجازات إلى سجلها الحافل.

وقد استطاعت الشركة تسهيل حياة الآلاف، سواء من مستخدمي تطبيقها الذين ارتفعت نسبتهم بمقدار 42 %، والذين قدمت لهم خدماتها الأساسية على يد طاقاتها البشرية التي زادت بنسبة 57 %، وبالتعاون مع سائقيها الذين ارتفع عددهم لأكثر من النصف ضمن أسطولها، أو من أبناء المجتمع الذين لم تدخر جهداً لمساندتهم، متجاوزة بذلك أهدافها للعام، ومتمكنة من قطع شوط كبير نحو تحقيق رؤيتها الرامية لتكون قوة دافعة للتغيير والتمكين، لا تهدف للاستثمار التجاري فقط، بل للمساهمة الفاعلة في التنمية بمختلف محاورها، عبر الارتقاء بالخدمات التي تقدمها، وبالتالي تنمية أعمالها وأعمال شبكة الشركاء، والارتقاء بالقطاع، إلى جانب خلق المزيد من الوظائف وفرص العمل المدرة للدخل، والمزيد من فرص التمكين.

وقد سعت “طلبات الأردن” خلال العام 2020 لتصبح أكثر من مجرد مؤسسة لطلب وتوصيل الطعام، لإدراكها لأهمية الدور الذي تؤديه في خدمة العملاء والمجتمع والاقتصاد والبيئة المحيطة، والذي دفعها لتأدية مسؤوليات تضمن لها أن تكون مؤسسة داعمة اقتصادياً ومسؤولة مجتمعياً وصديقة للبيئة والصحة.

وعلى ذلك، فقد وسّعت “طلبات الأردن” قائمة المطاعم المنضمة لشبكتها داخل عمّان، وفي كل من إربد والزرقاء والعقبة التي مدت حضورها الجغرافي إليها، كما سهلت أعمال قائمة أخرى من متاجر المواد التموينية والمخابز والصيدليات ومراكز التسوق المختلفة التي انضمت لشبكتها من خلال خدمة توصيل المستلزمات المتنوعة التي أطلقتها خلال العام.

ومع هذه الخطوة التي عززتها بحلول جديدة خاصة فيما يتعلق بعمليات الدفع والاستلام، وبخدمة توصيل الطلبات دون لمس، فقد وفرت “طلبات الأردن” المزيد من الخيارات المريحة والآمنة التي تثري التجربة معها.