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طلبات الاستفادة من المكرمة الملكية الخميس

منذ ساعة واحدة
المكرمة الملكية السامية
المكرمة الملكية السامية

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عمان- أعلنت مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية/المكرمة الملكية السامية بأن تقديم طلبات الاستفادة من بعثة المكرمة الملكية السامية للعام الدراسي 2022/2021 ستبدأ اعتباراً من صباح يوم الخميس الموافق 2021/8/19 وحتى الساعة الثانية عشرة ليلاً من يوم السبت الموافق 2021/8/28.
ووفق بيان فإن التقديم سيكون من خلال الموقع الإلكتروني للمديرية (demc.jaf.mil.jo)، علماً بأن جميع التفاصيل والتعليمات موجود داخل الموقع الإلكتروني المذكور أعلاه.–بترا

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