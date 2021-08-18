طلبات الاستفادة من المكرمة الملكية الخميس

عمان- أعلنت مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية/المكرمة الملكية السامية بأن تقديم طلبات الاستفادة من بعثة المكرمة الملكية السامية للعام الدراسي 2022/2021 ستبدأ اعتباراً من صباح يوم الخميس الموافق 2021/8/19 وحتى الساعة الثانية عشرة ليلاً من يوم السبت الموافق 2021/8/28.

ووفق بيان فإن التقديم سيكون من خلال الموقع الإلكتروني للمديرية (demc.jaf.mil.jo)، علماً بأن جميع التفاصيل والتعليمات موجود داخل الموقع الإلكتروني المذكور أعلاه.–بترا