طلبات بدل إجازة الأمومة.. إلكترونية – فيديو

عمان-الغد– أطلق رئيس الوزراء عمر الرزاز، اليوم الخميس خدمة استقبال طلبات الحصول على بدل إجازة الأمومة إلكترونياً للمؤمن عليهن العاملات في القطاع الخاص.

جاء ذلك في مقطع فيديو بثته مؤسسة الضمان الاجتماعي عبر الصفحة الرسميه لها على “فيسبوك”.

وأضافت في الفيديو أن خدمة طلبات الحصول على بدل إجازة الأمومة الإلكترونية ستكون من خلال موقع المؤسسة (www.ssc.gov.jo)، بما يحقق تحول المؤسسة لكثير من خدماتها إلكترونياً، وبما يتوافق مع مبادرة الحكومة الإلكترونية وتوجهاتها بتخفيف العناء على المواطن وتقليص الوقت والجهد والنفقات، وهذه الخدمة ستقدم فقط بشكل الكتروني دون مراجعة فروع المؤسسة.

تفاصيل حول آلية تقديم الطلب في الفيديو المرفق: