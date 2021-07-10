“طلبات” تتوسع في نموها وتواجدها الجغرافي

عمان- بحلول النصف الثاني من العام الحالي، تحتفل “طلبات الأردن”؛ الشركة الرائدة في خدمة طلب وتوصيل الطعام والبقالة من خلال شبكة الإنترنت في الأردن، بمجموعة من الإنجازات المهمة التي حققتها خلال النصف الأول من العام، التي كان من أبرزها تحقيق الاستدامة في نمو أعمالها التجارية جنباً إلى جنب مع مواصلة توسعها الجغرافي وتغطية المزيد من المدن والمناطق بخدماتها، إضافة إلى مواصلة الالتزام تجاه المجتمعات المحلية والإقليمية والدولية التي تعمل ضمنها، مجسدة حرصها على رد الجميل لها.

وكانت الشركة قد تمكنت من البناء على نجاحاتها المهنية بالرغم من التحديات التي شهدها النصف الأول من العام ومن استمرار تبعات جائحة “كوفيد 19″؛ حيث حققت نمواً هائلاً في أعمالها بما شمل نمو إيراداتها، ونمو قاعدة مستخدمي تطبيق “طلبات”. كذلك، وبفضل جهودها المتواصلة لتعزيز تواجدها الجغرافي، فقد استطاعت الشركة إضافة كل من السلط والرمثا والمفرق والطفيلة ومادبا والكرك إلى المدن التي تغطيها بخدماتها وتنفذ عملياتها التشغيلية فيها، لتنضم لكل من عمّان وإربد والزرقاء والعقبة.

وفي سياق متصل، فقد استقطبت “طلبات الأردن” المزيد من الشركاء من المطاعم والمتاجر التي انضمت للتطبيق في مختلف المدن التي تغطيها الشركة، في الوقت الذي عززت وحسنت فيه الدعم الذي تقدمه للشركاء من خلال العديد من المبادرات بما فيها زيادة وتيرة المدفوعات النقدية المترتبة عليها لهم، عبر تعديل نظام هذه المدفوعات لتتم على ثلاث حركات شهرياً عوضاً عن حركة واحدة كاملة المبلغ شهرياً. هذا وواصلت “طلبات الأردن” توسيع خدمة طلب وتوصيل مواد البقالة الأساسية، “طلبات مارت”، لخدمة شريحة أوسع من العملاء عبرها، وذلك من خلال مراكز التوزيع “Dark Stores” الخاصة بها التي باتت تبلغ 9 مراكز.

وعلى إثر هذه الإنجازات، فقد تسنى لـ”طلبات الأردن” تعزيز القوى العاملة لديها وزيادة عددها، سواء من موظفي المكاتب الذين واصلت التزامها تجاههم بالتركيز على البعد الصحي من خلال العديد من السياسات والبرامج، بما في ذلك سياسة العمل عن بُعد بساعات عمل مرنة، أو من السائقين ضمن أسطولها، الذين عززت دعمها لهم بتحديث خاصية الإكرامية الذكية لتمكين مستخدمي التطبيق من التعبير عن امتنانهم لسائقي التوصيل بسهولة أكبر وبطريقة إلكترونية.

وتعزيزاً لالتزامها بتنفيذ مسؤولياتها المؤسسية المجتمعية، وتماشياً مع نموذج عملها الذي يجعل منها شركة لا تهدف للاستثمار التجاري فقط، بل شركة تعمل مدفوعة بهدف، فقد نفذت “طلبات الأردن” مجموعة من المبادرات والبرامج المجتمعية التمكينية على مدار الأشهر الستة الأولى من العام، التي عادت بالنفع والفائدة على المجتمعات المحلية التي نفذت تلك المبادرات والبرامج ضمنها بما يمتد إلى خارج المملكة ويشمل فلسطين وأجزاء أخرى من العالم بالتركيز على من هم بحاجة للعون.

ومن جهة أخرى، فقد تعاونت “طلبات الأردن” مع مركز الحسين للسرطان في اليوم العالمي للسرطان للمساعدة على جمع التبرعات لصالح المرضى الذين يحتاجون للدعم المادي.

وفي تعليق للمدير العام لشركة “طلبات الأردن”، هلا سراج، حول الإنجازات التي حققتها الشركة منذ بداية العام وحول تطلعاتها المستقبلية، فقد قالت: “نحن في غاية الفخر بما تمكنا من تحقيقه خلال النصف الأول من العام من إنجازات أضفناها لسجلنا الحافل، التي تعد بمثابة خير برهان على عملنا الجاد وجهدنا الدؤوب الذي اشترك فيه كل من فريق عملنا وسائقي أسطولنا، إضافة لشركائنا، وهو العمل والجهد المعزز بقوة الإمكانات التي ينطوي عليها نموذج عملنا المدفوع بهدف، الذي يمثل خريطة طريق ودليلا إرشاديا لنا يقودنا لنواصل عملنا المستقبلي على النهج نفسه، في الوقت الذي نسعى فيه لتحقيق أهداف جديدة خلال النصف الثاني من العام الحالي، التي يركز العديد منها على تعميق أثر عملياتنا الاجتماعي”.