“طلبات” تختتم جمع تبرعات للمرضى غير المقتدرين في “الحسين للسرطان”

عمان- اختتمت “طلبات الأردن”؛ الشركة الرائدة في خدمة طلب وتوصيل الطعام والبقالة من خلال شبكة الإنترنت في الأردن، حملة “الغدا عليك والتبرع علينا”، والتي نفذتها بالتزامن مع اليوم العالمي للسرطان، بنجاح كبير قدمت بموجبه تبرعاً لصالح مرضى السرطان غير المقتدرين ممن يتلقون العلاج في مركز الحسين للسرطان.

وكانت “طلبات الأردن” قد قدمت تبرعاً مقابل كل طلب تم إجراؤه من قبل عملائها عبر التطبيق خلال فترة الحملة التي امتدت ما بين الساعة 12 ظهراً وحتى 4 من عصر يوم الرابع من شباط (فبراير) الحالي.

وتعزيزاً للأثر الإيجابي المنشود من حملتها، فقد منحت “طلبات الأردن” الفرصة لعملائها الراغبين بالانخراط في عملية التبرع وتجسيد روح التكافل لديهم بأن يكونوا جزءاً من الحملة، وذلك من خلال تخصيص قائمة تلقائية تظهر للعميل ضمن التطبيق إثر تأكيد طلبه لتمكنه من اختيار وجه التبرع المحدد الذي يناسبه.

وتعبر حملة “الغدا عليك والتبرع علينا” عن حرص “طلبات الأردن” على تأدية دورها المجتمعي بأبعاده التنموية المختلفة للمساهمة في مواجهة مختلف التحديات التي تواجه المجتمع الأردني ومنها التحديات الصحية، وذلك بما ينسجم مع أولويات الأجندة الوطنية. وتعد هذه الحملة واحدة من سلسلة الحملات والمبادرات العديدة التي نفذتها “طلبات الأردن” إما منفردة، أو بالشراكة مع شبكة من مؤسسات المجتمع المدني، ومن بينها مؤسسة الحسين للسرطان.