“طلبات” تطلق “شهر الأبطال” لإحداث تأثير إيجابي في المجتمع

عمان- يواصل موظفو “طلبات” بذل كل جهد ممكن لإحداث فرق إيجابي ملموس في المجتمع. وفي إطار المسؤولية الاجتماعية للشركة وحرصها على تفعيل الدور الإيجابي لكوادرها، أطلقت “طلبات”؛ أكبر منصة لطلب الطعام عبر الإنترنت في المنطقة، مبادرة تطوعية مجتمعية لمدة ثلاثين يوماً تحت اسم “شهر الأبطال”.

وتطوع أكثر من 350 من موظفي “طلبات” في المنطقة في مختلف المبادرات المجتمعية، وأمضوا أكثر من 1300 ساعة في 19 فعالية على امتداد 7 دول، تعبيراً عن التزامهم برد الجميل للمجتمع.

وتأكيداً للمسؤولية الاجتماعية المنضوية ضمن ثقافة العمل في “طلبات”، حققت مبادرة “شهر الأبطال” نجاحاً كبيراً عبر مختلف الأنشطة التطوعية التي تم إجراؤها، فكان موظفو “طلبات” بحق أبطالاً ملتزمين بخدمة المجتمع.

واحتفلت “طلبات” بهذه المبادرة في الأردن عبر دعم “تكية أم علي” في جهودها الرامية إلى جمع وتنظيم وتوزيع علب الطعام على المتعففين، بالإضافة إلى مساعدة العائلات المحتاجة على الاستعداد لموسم الشتاء من خلال توزيع الألبسة وأجهزة التدفئة، عبر شراكة مع “بيت الأردن”.

وتواصل “طلبات” التزامها بسياسة المسؤولية الاجتماعية ومشاركة الموظفين فيها من خلال أنشطة “الأبطال” المستمرة، الأمر الذي يؤكد التزام الشركة بدعم القضايا النبيلة إلى جانب ممارسة الأعمال التجارية.