“طلبات” تطلق مبادرة التبرع لبرامج تكية أم علي

عمان- وقّعت شركة “طلبات” الأردن، المنصة الإلكترونية الرائدة للطلب والتوصيل في الشرق الأوسط، اتفاقية شراكة مع تكيّة أم علي تتيح من خلالها إمكانية التبرع عبر تطبيق وموقع “طلبات”.

وتأتي هذه الشراكة في إطار تعزيز المسؤولية المجتمعية عن طريق دعم برامج الإطعام التي تقدمها تكية أم علي للأسر المحتاجة. ويمكن للمتبرعين التبرّع عن طريق تحميل تطبيق “طلبات”، ثم البحث عن تكية أم علي وبعدها اختيار نوع التبرع، وأخيراً الدفع إلكترونياً أو نقدياً؛ حيث أن الخيار متاح من يوم الأحد 20 تشرين الأول الحالي إلى يوم الخميس 24 من الشهر نفسه.

وبموجب هذه الشراكة، ستتيح شركة “طلبات” الفرصة لأي مستخدم بأن يتبرّع عن طريق التطبيق أو الموقع الإلكتروني ليتم تحويل تبرّعه لاحقاً لبرامج الإطعام من تكية أم علي. ويمكن للمستخدم التبرّع بثلاثة دنانير ثمن وجبة عابر سبيل التي يتم تقديمها يوميا للمحتاجين في مقر تكية أم علي الرئيسي في منطقة المحطة، أو يمكنه التبرع بقيمة الطرد الغذائي الشهري الذي يتم توزيعه على 30.000 أسرة محتاجة تعيش تحت خط الفقر الغذائي في الأردن، وتبدأ قيمته من خمسة عشر ديناراً. وكذلك، يمكن لمستخدم التطبيق التبرع لسبل التبرع الأخرى مثل الزكاة، والصدقة العامة والصدقة الجارية، بالإضافة إلى الذبائح والأضاحي.

وأكد سفيان المرزوقي، مدير أول للأسواق الإقليمية في “طلبات” على دور الشركة في الإسهام بتعزيز الأعمال الخيرية في المملكة، قائلاً: “بالنسبة لنا، شكلت هذه الشراكة فرصة للاستفادة من قدرة تطبيقنا وموقعنا لتمكين زبائننا من المشاركة في مبادرة تعكس أخلاقيات المجتمع الأردني الكريم والمعطاء. العطاء واجب على كل مواطن لديه القدرة، وهدفنا خلال هذه المبادرة المشتركة مع تكية أم علي الموثوق بها أن نشجع مستخدمينا على التعايش وتولي المسؤولية الاجتماعية”.

ومن جهته أعرب سامر بلقر، مدير عام تكية أم علي، عن تقديره لهذه الشراكة مع “طلبات” قائلاً: “نقدّر في تكية أم علي دعم شركائنا من القطاع الخاص، ونؤمن بأهمية بناء جسور التعاون معهم من أجل تحقيق رؤيتنا المتمثلة في الوصول لأردن خال من الجوع، وتلعب هذه الشراكات دوراً مهماً في تسهيل عملية التبرع على المتبرعين وزرع إحساس المسؤولية في نفوسهم”.