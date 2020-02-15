طلبة‭ ‬معهد اليوبيل ينظمون ‬مؤتمر‭ ‬TedxJubilee School‬‬

عمان- الغد- بمبادرة‭ ‬طلابية مميزة نظم طلبة معهد اليوبيل التابع لمؤسسة الملك الحسين وبالشراكة مع مجموعة مطاعم حمادة السبت TedxJubilee School لهذا العام تحت عنوان ” Scrapbook”. حيث قدم المؤتمر 4 متحدثات و3 متحدثين ملهمين أردنيين وعرب للحديث عن تجاربهم الحياتية والتي تحولت لمصدر دعم لاخرين، وترجم الكثير منها إلى مشاريع واقعية ناشئة ساهمت بالتغيير الإيجابي في المجتمعات التي عملت بها، بهدف تحقيق التنمية المستدامة والاستقلالية للأشخاص من ذوي الإعاقة وتدافع عن حقوق الإنسان وتعزز علاقة العلوم لخدمة الانسانية عبر عرض هذه التجارب بشكل مميز وتحميله على الشبكة العنكبوتية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي ليصل لأكبر عدد من الجمهور.‬

وحول تنظيم طلبة معهد اليوبيل لتيدكس لهذا العام أكدت الأستاذة سهى جوعانة مديرة معهد اليوبيل التابع لمؤسسة الملك الحسين اعتزازاها بعمل الطلبة الذي عزز قيم المعهد حول التشاركية والمسؤولية المجتمعية، مؤكدة أهمية برنامج تنظيم الأنشطة والذي ينفذه طلبة معهد اليوبيل، والتي تمكن الطلبة من امتلاك مهارات العصر في إنتاج الأفكار وتصميم المحتوى المتميز ومهارات التخطيط والتنفيذ واستقطاب الدعم. وعبرت عن فخرها بكون معهد اليوبيل أول من حصل على رخصة تنفيذ تيدكس في الأردن على مستوى المملكة في العام 2017.

من جانبها عبرت الطالبة صبا صوفان عن سعادتها بتنظيم تيدكس في معهد اليوبيل وتفاعل الجمهورمع القصص الملهمة التي قدمها الإعلامي محمد المغربي والتي عرضت تجارب الناشطة ندى الأهدل من اليمن والتي تحدثت حول مخاطر زواج القاصرات والتوعية بأهمية حماية الفتيات منها، والناشطة المجتمعية فرح مطالقة حول تجربتها في دعم التعليم والريادة، والناشط في قطاع التنمية والعمل الشبابي محمود النابلسي والذي تحدث عن العمل المجتمعي المستدام والقادر على تحقيق التنمية، ود.هاني العكشة الذي تحدث عن علاقة العلوم والدماغ بالصحة النفسية، وسارة أبو علي التي تحدثت عن استخدام العلوم والريادة لتحقيق الاستقلالية للأشخاص من ذوي الإعاقة والسيدة أميرة الجمل والتي تحدثت عن الدعم النفسي والاجتماعي المقدم للأشخاص من ذوي التحديات النفسية والإعلامية روان جيوسي للحديث عن الإعلام المجتمعي ودوره في نقل الحقيقة ومنح الفرصة لمن لا صوت لهم، الرحالة قاسم الحتو (ابن حتوتة) للحديث عن إنتاج المحتوى الإلكتروني والحديث عن عمله في التدوين الرقمي وتأثير ذلك على السياحة وقطاع الأعمال.

عقد تيدكس لهذا العام بالشراكة بين مجموعة حمادة ومعهد اليوبيل حيث أكد السيد رائد حماده رئيس مجلس إدارة مجموعة مطاعم حماده أهمية هذه الشراكة للمجموعة انطلاقا من إيمانها بأهمية دور القطاع الخاص في دعم الطلبة والمبادرات الشبابية والريادية والتي تنعكس على تطوير خدمة المجتمع في المملكة ضمن برامج المسؤولية المجتمعية المعتمدة بالمجموعة والتي تنطلق من عملها بالإيمان بالتشاركية نحو تشجيع الإبداع والاهتمام بالعلوم والفنون والرياضة، حيث قامت المجموعة بتقييم الدعم المادي والفني والتقني للنشاط لهذا العامّ عبر سلسلة لقاءات تحضيرية مع الطلبة المنظمين والذي عقد في نادي حمادة الثقافي والاجتماعي والرياضي بتنفيذ إدارة قسم الأنشطة والفعاليات والخدمة المجتمعية من مجموعة مطاعم حماده.

“حاولنا إيصال رسالة إنسانية وتنموية قادرة على المساهمة برفع وعي الشباب والطلبة بشكل يمنحهم الأمل ويعزز من أهمية مساهمتهم بالتغيير الإيجابي في مجتمعاتهم”، هكذا وصف محمد النتشة أحد الطلبة المنظمين لهذا العام والذي وصف هو وفريقه أهمية التجربة حول قدرة مدرسة اليوبيل وطلبتها على تنفيذ نموذج هذا النشاط العالمي على مستوى المدارس وشكر كل من ساهم في إنجاح المؤتمر وهم: البنان للمصاعد جامعة SAE وIGI وBREW Coffee House .

يذكر‭ ‬بان‭ ‬تيد‭ ‬Ted‭ ‬هي‭ ‬منظمة‭ ‬غير‭ ‬ربحية‭ ‬يقودها‭ ‬شعار‭ ‬“أفكار‭ ‬تستحق‭ ‬الانتشار”‭. ‬كان‭ ‬قد‭ ‬بدأ‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬كمؤتمر‭ ‬لمدة‭ ‬4‭ ‬أيام‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬كاليفورنيا،‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1984‭. ‬ازدهرت‭ ‬تيد‭ ‬Ted‭ ‬كمنظمة‭ ‬تدعم‭ ‬الأفكار‭ ‬المبتكرة‭ ‬المتغيرة‭ ‬عالميا‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم.