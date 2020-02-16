طلبة‭ ‬معهد اليوبيل ينظمون ‬مؤتمر “‭TedxJubilee School‬”

عمان- بمبادرة‭ ‬طلابية مميزة نظم طلبة معهد اليوبيل التابع لمؤسسة الملك الحسين، وبالشراكة مع مجموعة مطاعم حمادة، تم تنظيم مؤتمر “TedxJubilee School” لهذا العام تحت عنوان “Scrapbook”؛ حيث قدم المؤتمر 4 متحدثات و3 متحدثين ملهمين أردنيين وعرب للحديث عن تجاربهم الحياتية التي تحولت لمصدر دعم لآخرين، وترجم الكثير منها إلى مشاريع واقعية ناشئة أسهمت بالتغيير الإيجابي في المجتمعات التي عملت بها، بهدف تحقيق التنمية المستدامة والاستقلالية للأشخاص من ذوي الإعاقة وتدافع عن حقوق الإنسان وتعزز علاقة العلوم لخدمة الإنسانية عبر عرض هذه التجارب بشكل مميز وتحميله على الشبكة العنكبوتية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي ليصل لأكبر عدد من الجمهور.‬

وحول تنظيم طلبة معهد اليوبيل “Tedx” لهذا العام، أكدت الأستاذة سهى جوعانة مديرة معهد اليوبيل التابع لمؤسسة الملك الحسين، اعتزازها بعمل الطلبة الذي عزز قيم المعهد حول التشاركية والمسؤولية المجتمعية، مؤكدة أهمية برنامج تنظيم الأنشطة الذي ينفذه طلبة معهد اليوبيل، ويمكن الطلبة من امتلاك مهارات العصر في إنتاج الأفكار وتصميم المحتوى المتميز ومهارات التخطيط والتنفيذ واستقطاب الدعم.

وعبرت عن فخرها بكون معهد اليوبيل أول من حصل على رخصة تنفيذ “Tedx” في الأردن على مستوى المملكة في العام 2017.

ومن جانبها، عبرت الطالبة صبا صوفان عن سعادتها بتنظيم “Tedx” في معهد اليوبيل وتفاعل الجمهور مع القصص الملهمة التي قدمها الإعلامي محمد المغربي والتي عرضت تجارب الناشطة ندى الأهدل من اليمن والتي تحدثت حول مخاطر زواج القاصرات والتوعية بأهمية حماية الفتيات منها، والناشطة المجتمعية فرح مطالقة حول تجربتها في دعم التعليم والريادة، والناشط في قطاع التنمية والعمل الشبابي محمود النابلسي الذي تحدث عن العمل المجتمعي المستدام والقادر على تحقيق التنمية، ود.هاني العكشة الذي تحدث عن علاقة العلوم والدماغ بالصحة النفسية، وسارة أبو علي التي تحدثت عن استخدام العلوم والريادة لتحقيق الاستقلالية للأشخاص من ذوي الإعاقة والسيدة أميرة الجمل التي تحدثت عن الدعم النفسي والاجتماعي المقدم للأشخاص من ذوي التحديات النفسية والإعلامية روان جيوسي للحديث عن الإعلام المجتمعي ودوره في نقل الحقيقة ومنح الفرصة لمن لا صوت لهم، الرحالة قاسم الحتو (ابن حتوتة) للحديث عن إنتاج المحتوى الإلكتروني والحديث عن عمله في التدوين الرقمي وتأثير ذلك على السياحة وقطاع الأعمال.