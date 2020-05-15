طلبة أردنيون عالقون في هنغاريا يناشدون إعادتهم لوطنهم

عمان – الغد- ناشد طلبة أردنيون متواجدون في هنغاريا من الدارسين في الجامعات الأردنية وسافروا لفترة محددة على برنامج (ايراسموس) الحكومة والجهات المختصة إعادتهم للبلاد.

وقال الطلبة في رسالة الى “الغد” مناشدين فيها الجهات المختصة: “ما زالت مشكلتنا نحن الطلبة العالقين في هنغاريا قائمة اذ ألغت الحكومه سابقا رحلة عودتنا بعد ان حجزنا ودفعنا ثمن التذاكر لشركة الملكية الاردنية. لقد سافرنا لفصل واحد فقط على برنامج ايراسموس وقد انتهى الفصل ولم يعد هناك اي سبب لبقائنا ونحن انهينا دراستنا ولم يعد لدينا سكن.ونريد العودة للالتحاق بجامعاتنا الاردنية التي ندرس فيها اصلا للتسجيل للفصل الصيفي”.

واكدوا أن “وضعهم جدا خطير ومأساوي ولا تتوفر رحلات طيران ولا قطارات بين هنغاريا وتركيا، وأن فترة اقامتهم بهنغاريا انتهت وطلب منهم مغادرة السكن الطلابي”.

وقالوا إنه “يمكن تسيير رحلات طيران تجمع طلبة من مثل هذه الدول مرة واحدة مثل رومانيا ثم هنغاريا أو تذهب الطائرة من تركيا لهنغاريا لتأمين عودتهم للأردن”.