آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

طلبة أردنيون عالقون في هنغاريا يناشدون إعادتهم لوطنهم

منذ ساعة واحدة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان – الغد- ناشد طلبة أردنيون متواجدون في هنغاريا من الدارسين في الجامعات الأردنية وسافروا لفترة محددة على برنامج (ايراسموس) الحكومة والجهات المختصة إعادتهم للبلاد.

وقال الطلبة في رسالة الى “الغد” مناشدين فيها الجهات المختصة: “ما زالت مشكلتنا نحن الطلبة العالقين في هنغاريا قائمة اذ ألغت الحكومه سابقا رحلة عودتنا بعد ان حجزنا ودفعنا ثمن التذاكر لشركة الملكية الاردنية. لقد سافرنا لفصل واحد فقط على برنامج ايراسموس وقد انتهى الفصل ولم يعد هناك اي سبب لبقائنا ونحن انهينا دراستنا ولم يعد لدينا سكن.ونريد العودة للالتحاق بجامعاتنا الاردنية التي ندرس فيها اصلا للتسجيل للفصل الصيفي”.

واكدوا أن “وضعهم جدا خطير ومأساوي ولا تتوفر رحلات طيران ولا قطارات بين هنغاريا وتركيا، وأن فترة اقامتهم بهنغاريا انتهت وطلب منهم مغادرة السكن الطلابي”.

وقالوا إنه “يمكن تسيير رحلات طيران تجمع طلبة من مثل هذه الدول مرة واحدة مثل رومانيا ثم هنغاريا أو تذهب الطائرة من تركيا لهنغاريا لتأمين عودتهم للأردن”.

مقالات ذات صلة

سحب ركامية في سماء العقبة

العقبة: السماح لتجار بكسر الحظر الشامل لتفقد مصالحهم

منذ 31 دقيقة
وزير الصحة الدكتور سعد جابر

10 إصابات جديدة بكورونا في الأردن

منذ 50 دقيقة
رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة - أرشيفية

الطراونة: موقف الملك يضع العالم أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية

منذ ساعة واحدة
أحد المتوفين بكورونا بعد إخراج جثته من مستشفى في نيويورك

“كورونا”.. نيويورك تمدد العزل حتى 13 حزيران

منذ ساعتين
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock