طلبة أردنيون في مصر يدعون للتحضير لإعادتهم إلى المملكة

عمان – الغد – دعا طلبة أردنيون، في مصر، الحكومة إلى تحديد آلية واضحة لإعادتهم إى أرض المملكة. وقالوا في مناشدة وصلت إلى “الغد” نسخة منها، إنهم تواصلوا مع السفارة الأردنية في القاهرة، ولكنهم أبلغتهم بأن مطارات ومعابر المملكة، مغلقة لـ14 يوما. وقالوا إنهم يطالبون بتحديد آلية لإعادتهم حال التمكن من ذلك، على أن يتم إبلاغهم بها مسبقا، حتى يجهزوا أمورهم وليكونوا مستعدين للعودة في أي وقت.

وبدأ هؤلاء بإعداد قائمة بأسماءهم لإيصالها إلى الجهات المعنية، لتسهيل التواصل معهم، وبالتالي تسهيل إعادتهم إلى المملكة حال كان ذلك ممكنا.