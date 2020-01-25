طلبة إعلام جامعة الشرق الأوسط ينفذون حملة “حلقي” لمكافحة التنمر ضد المرأة

عمان – نفذ طلبة كلية الإعلام في جامعة الشرق الأوسط حملة تحت عنوان “حلقي”، بهدف نبذ التنمر الاجتماعي ضد المرأة.

وقد سلطت الحملة الضوء على التعنيف الذي تتعرض له المرأة بأشكاله كافة، وذلك من خلال توزيع العديد من المنشورات على الطلبة والعاملين في الجامعة، التي تبين بالأرقام والإحصائيات نسب تزايد هذه الظاهرة محليا وعالميا، فيما نادت الحملة لـ”مساندة كل روح تحتاج إلى سند، وتذكير المتناسي بأن المجتمع السليم قائم بسلامة نسائه”. أشرفت على الحملة مساعد الرئيس لشؤون العلاقات الدولية والتعاون الدولي الدكتورة سارة ناصر الدين، في حين نظمها وأدارها الطلبة: هبة الرباعي، ونيرمين أحمد، ومالك مشتاق، وفيروز القيسي، وماجد الصرايرة، وتولين كيلاني، وسجى قراقيش.

وقد جاءت ضمن سلسلة مبادرات ريادية ينفذها طلبة مساق العلاقات العامة والإعلان في كلية الإعلام، وتحمل معاني سامية وقيما نبيلة، وتتطابق مع رؤية ورسالة جامعة الشرق الأوسط في إعداد قادة المستقبل.