طلبة الأدبي يطالبون “التربية” بإعادة النظر في امتحاني العربي التخصص والانجليزي أسوة بطلبة العلمي

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عمان – طالب طلبة الفرع الأدبي وزارة التربية والتعليم بإعادة النظر في امتحان العربي التخصص واللغة الانجليزية أسوة بطلبة العلمي.

وتفاعل الطلبة وأولياء أمورهم أمس مع وسم إعادة نظر بمادة العربي تخصص واللغة الانجليزية.

وقال طلبة وذويهم في منشورات لهم على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن أسئلة امتحان العربي تخصص واللغة الانجليزية كانت صعبة وتفوق قدرات الطلبة كما هو الأمر في امتحان الفيزياء.

وطالبوا خلال تعليقاتهم بضرورة إنصافهم وإعادة النظر في امتحاني العربي التخصص واللغة الانجليزية.

ورصدت”الغد”على صفحات “الفيسبوك” المتعلقة بطلبة التوجيهي ،حيث كتبت ثروة الطريفي في تعليقها “عربي التخصص كان اصعب من الفيزياء ليش ما اجتمع وزير التربية مع اللجان المختصة” بينما كتبت ام عبد الله “الأدبي كمان ضربوهم بالتخصص ليش ما حدا حكا فيهم”.

فيما علق سليمان بني صخر “قسما بالله نحنا طلاب الأدبي انظلمنا بكل الامتحانات”، وكتبت جودي “طلاب الأدبي انكسر خاطرهم في التخصص والانجليزي والعلمي انكسر خاطرهم في الفيزياء والكيمياء وين العدل” في حين علقت ريما” يا جماعة وأحنا بدنا إنصاف بالتخصص”، بينما كتب احمد القلقيلي” مش بس الفيزياء بدنا حق التخصص لادبي والانجليزي كمان” بينما كتبت مرح وائل “واحنا الادبي لما يحبولنا أسئلة التخصص ابصر من وين مالنا حق كمان.. ليه بس العلمي”

وكان أساتذة في مبحث اللغة العربية اعتبروا امتحان العربي التخصص الذي تقدم إليه طلبة التوجيهي مؤخرا انه تعجيزي و لم يراع الفروقات الفردية بين الطلبة.

وقالوا في أحاديثهم السابقة لـ”الغد” إن هذا الامتحان هو الأصعب منذ أعوام و يعد أعلى من مستوى طلبة توجيهي.

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