“طلبة الأردنية” ينتخبون مجلسهم نيسان المقبل

عمان – حددت الجامعة الأردنية السادس عشر من نيسان المقبل موعدا لانتخابات أعضاء اتحاد الطلبة.

ودعت الجامعة، على لسان عميد شؤون الطلبة فيها، الدكتور محمد صايل الزيود اليوم الاثنين طلبتها إلى انتخاب أعضاء يمثلونهم في الاتحاد بحرية ونزاهة وديمقراطية، وعلى أسس تنسجم مع ثوابت الوطن، وتعزز قيم الولاء والانتماء لقيادته الهاشمية. وقال الزيود، ان رئيس الجامعة الدكتور عبد الكريم القضاة حدد موعد الانتخابات، وأنها ستجري وفق نظام القوائم المغلقة على مستوى الجامعة والكليات، وستكون على مستوى عال من الديمقراطية والشفافية والنزاهة. وأضاف، أن انتخابات الاتحاد للعام الأكاديمي الحالي تتيح للطلبة فرصة ثرية للمشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية وفقا لأفضل الممارسات الديمقراطية.

وبين، أن هذه الممارسة الديمقراطية ستكون بدءا من الترشح الذي يتيح للطلبة تقديم أنفسهم؛ لرئاسة وعضوية الاتحاد، وصولا إلى الانتخاب من الجسم الطلابي العريض الذي يتجاوز حجمة 51 ألف طالب وطالبة. وشدد الزيود على ضرورة الوصول إلى العمل الطلابي الهادف، الذي ينظر إلى الشباب وطلبة الجامعات على أنهم ثروة الأردن الحقيقية، وأمله نحو التقدم والنهضة، مشيرا إلى أن الجامعة بدأت باتخاذ الإجراءات اللازمة من الآن؛ للخروج بتجربة انتخابية طلابية غاية في التنظيم وحسن الإدارة والنزاهة والشفافية.-(بترا)