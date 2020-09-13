طلبة “الألمانية الأردنية” يحصدون جوائز “ستارباك”

عمان – حصد طلبة الجامعة الألمانية الأردنية في كلية هندسة العمارة والبيئة المبنية – قسم التصميم والتواصل البصري جميع الجوائز على مستوى الجامعات الأردنية في مسابقة ستارباك 2020 للطلبة العرب، والتي نظمها المركز اللبناني للتغليف “ليبان باك” ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو).

وحصل الطلبة على المراكز الثلاثة الأولى عن فئتي التصميم الهيكلي والتصميم المرئي بإشراف المهندسة روان المجذوب، حيث حصل عن فئة التصميم الهيكلي كل من الطالب حمزة زعبلاوي والطالبة تارا وشاح على المركز الأول، وحصلت الطالبة حياة أبو الدهب على المركز الثاني، والطالبة تالا شرف على المركز الثالث.

أما عن فئة التصميم المرئي فقد فاز الطالب عبد الله حافظ بالمركز الأول بالإضافة لحصوله على الجائزة الأولى في التصميم المرئي على مستوى الوطن العربي فيما فازت بالمركز الثاني الطالبة دانا شياب، وكان المركز الثالث من نصيب الطالبة يارا القواسمي.

وتهدف المسابقة الى تعزيز الإبداع والابتكار في مجال التغليف وقد ضمت أربع فئات: فئة التصميم المرئي للتغليف، وفئة التصميم الهيكلي للتغليف، وفئة التغليف في سلامة الغذاء، وفئة التغليف الذكي للنفايات، حيث شارك في المسابقة عشرة دول بالإضافة إلى لبنان وهي الأردن، مصر، تونس، فلسطين، المغرب، سلطنة عمان، اليمن، الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.