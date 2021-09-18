طلبة “الألمانية الأردنية” يحصدون جوائز مسابقتي ستارباك للطلبة العرب بالأردن وPAN ARAB AWARD

مادبا – حصد طلبة الجامعة الألمانية الأردنية في كلية هندسة العمارة والبيئة المبنية – قسم التصميم والتواصل البصري وللمرة الثالثة على التوالي جميع الجوائز على مستوى الجامعات الأردنية في مسابقة ستارباك 2021 Arab Student Star Pack للطلبة العرب، والتي نظمها المركز اللبناني للتغليف “ليبان باك”LibanPack ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) UNIDO.

تهدف المسابقة الى تعزيز الإبداع والابتكار في مجال التغليف واشراك الشباب في التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة وتزويدهم بفرصة لإطلاق العنان لإبداعاتهم وتطوير التغليف لمنتجاتهم الوطنية، وتضم أربع فئات: التصميم المرئي للتغليف والتصميم الهيكلي للتغليف والتغليف في حفظ الغذاء والتغليف الذكي للنفايات، حيث شارك في المسابقة عشرة دول بالإضافة إلى لبنان وهي الأردن ومصر والعراق وتونس وفلسطين والمغرب وسلطنة عمان واليمن والإمارات العربية المتحدة.

حصل الطلبة على المراكز الثلاثة الأولى عن فئات التصميم الهيكلي للتغليف والتصميم المرئي للتغليف والتغليف في حفظ الغذاء بإشراف الدكتور زياد حداد والمهندسة روان المجذوب.

عن فئة التغليف في حفظ الغذاء حصلت الطالبة زين نابلسي على الجائزة الأولى في هذه الفئة على مستوى الوطن العربي PAN ARAB AWARD.

أما عن فئة التصميم الهيكلي فقد فازت الطالبة ريتا دلال على المركز الأول وحصلت الطالبة لين حمصي على المركز الثاني والطالبان علي حمدان وزين نابلسي على المركز الثالث.

أما عن فئة التصميم المرئي فقد فاز بالمركز الأول الطالب قيس شوابكة والطالبة زين نابلسي بالمركز الثاني.

وأشاد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور علاءالدين الحلحولي بالإنجاز الكبير الذي حققه الطلبة لوطنهم وجامعتهم وكليتهم وفوزهم بجميع جوائز المسابقة على المستوى الوطني الأمر الذي يدل على تميزهم وتميز أساتذتهم وحرصهم الدائم على توفير تعليم نوعي ذو جودة عالية يمزج ما بين العلم النظري والتطبيقي العملي.

وأضاف بأن طلبة الجامعة وخريجيها هم خير سفراء لجامعتهم ولوطنهم وهم مبدعين ومتميزين في مجالات دراستهم ومشاريعهم العملية حيث سيكون لهم بصمات واضحة في توظيف خبراتهم الجامعية التي اكتسبوها في الأردن وألمانيا لخدمة مجتمعاتهم سواء على المستوى المحلي أم الإقليمي أو الدولي.