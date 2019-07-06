طلبة “الألمانية الأردنية” يحصدون جوائز مسابقة “أراب ستارباك”

عمان- فاز طلبة كلية هندسة العمارة والبيئة المبنية في الجامعة الألمانية الأردنية بالمراكز الأولى في مسابقة “أراب ستارباك” لأفضل تصميم والتي نظمها المركز اللبناني للتغليف “ليبان باك” ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) في مقر اتحاد الغرف العربية في بيروت.

وحصد طلبة قسم التصميم والتواصل البصري في الكلية، وللعام الثالث على التوالي، جميع جوائز المسابقة على مستوى المملكة في فئتيها التصميم الهيكلي وحفظ الغذاء تحت إشراف المهندسة روان المجذوب.

وفاز الطالب حمزة زعبلاوي بالجائزة الأولى عن فئة التصميم الهيكلي، فيما حصلت الطالبة عليا البيطار على الجائزة الثانية عن فئة التصميم الهيكلي، بينما حصلت الطالبة زين نابلسي على الجائزة الأولى عن فئة حفظ الغذاء. يشار الى أن المسابقة التي شارك فيها للعام الحالي نحو 930 طالبا من 11 دولة عربية وهي: مصر، تونس، فلسطين، الأردن، المغرب، سلطنة عمان، اليمن، العراق، الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى لبنان، تهدف إلى تعزيز الإبداع والابتكار في مجال التصميم والتغليف؛ حيث تضمنت ثلاث فئات هي؛ فئة التصميم المرئي للتغليف وفئة التصميم الهيكلي للتغليف وفئة التغليف في سلامة الغذاء.