طلبة البلقاء التطبيقية في طليعة فرق مسابقة ريادة الأعمال العالمية

عمان – الغد – بعد منافسة شديدة من الفرق الجامعية وعددها 24 فريقا من الجامعات الأمريكية والعراقية والجامعات الوطنية تأهل فريق جامعة البلقاء التطبيقية “جوال” (HCBQ) للمرحلة النهائية من مسابقة ريادة الاعمال والاستدامة العالمية Global Solution – IREX،.

وقد شاركت جامعة البلقاء بثلاثة فرق تحت اشراف أعضاء هيئة التدريس في الجامعة هم : الدكتور معاوية حداد والدكتوره لينا ارشيد والدكتور عمر عربيات، حيث تأهل فريق الدكتور عمر عربيات بعد منافسة قوية من قبل الجامعات الأمريكية والعراقية والاردنية. ويتكون الفريق من الطلبة: عمار الخطيب، ليث سليم، هبه عليان، رزان الخطيب، إياد مسعود، هاله المفلح، أسامة المسمى، هبة القدومي، وعبدالله الجبور.

الدكتور عبدالله سرور الزعبي رئيس جامعة البلقاء التطبيقية قدم الشكر للطلبة ومشرف الفريق على الجهود التي بذلوها لتحقيق هذا الإنجاز الذي يضاف إلى إنجازات الجامعة وطلبتها في التقدم نحو العالمية بخطى ثابتة ترتكز على الإمكانيات الكبيرة التي توفرها الجامعة لطلبتها من خلال حاضنات الأعمال والمختبرات ودعم الأفكار الجديدة الريادية والإبداعية للطلبة والخطط الدراسية التي تم هيكلتها لتركز على تنمية مهارات الطلبة ليتمكنوا من المنافسة العالمية وولوج سوق العمل بكفاءة واقتدار.

ودعا الدكتور الزعبي الجميع لمتابعة الحفل النهائي للمسابقة يوم الاربعاء 16-12-2020 حيث يتم البث المباشر للحفل من خلال موقع مكتب التعاون والعلاقات الدولية للجامعة على موقع الجامعة.

وأضاف الدكتور الزعبي ان تحدي حلول الاستدامة العالمية مبادرة تبادل افتراضية تدعم الاستعداد الوظيفي في الولايات المتحدة والعراق والأردن. تستهدف طلاب الجامعات من الولايات المتحدة والعراق والأردن كفريق واحد لحل التحديات العالمية التي تواجه قطاع الأعمال في مختلف الصناعات.

والجدير بالذكر أن هذه المسابقة العالمية العالمية تقوي مهارات حل المشكلات، وتطور روابط دائمة بين الدول المشاركة، مع تعزيز مهارات الطلاب الوظيفية من خلال التعاون عبر الإنترنت.

هذا ويتم تمويل هذه المسابقة من خلال مبادرة ستيفنز، التي ترعاها وزارة الخارجية الأمريكية، بتمويل مقدم من الحكومة الأمريكية، ويديره معهد أسبن، كما تدعمها مؤسسة عائلة بيزوس وحكومتي المغرب والإمارات العربية المتحدة.