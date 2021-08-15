طلبة التوجيهي.. ترقب وقلق “حتى مطلع الفجر”

آلاء مظهر

عمان – مع اقتراب ساعة الصفر لإعلان نتائج الامتحان العام لشهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي)، تسيطر حالة الترقب جراء انتظارهم بقلق، إعلان نتائج امتحان “التوجيهي” المقررة صبيحة غدا الاثنين.

وتبقى ساعات الانتظار هي الأثقل والأصعب على طلبة قضوا شهورا في الإعداد والتحضير والدراسة، من أجل تجاوز هذه المرحلة التي تعد مفصلا في حياة الطالب، والحد الفاصل بين مرحلتين في حياة كل طالب وطالبة.

كما أن القلق الذي يعيشه طلبة “التوجيهي” حتى إعلان نتائجهم؛ يعيشه الأهالي، وغالبا ما تصطبغ رحلة القلق الأسرية للطلبة في امتحاناتهم، في ظل ما يشعر به الأبناء خلال هذه الفترة التي تنقلهم فيها النتائج وعلاماتها إلى مرحلة جديدة من حياتهم، لتتوج 12 عاما من الجهود والاستعدادات للوصول اليها، كي ينتقلوا إلى مرحلتهم الحياتية التالية.

ويتمسمر الطلبة أمام شاشات الكمبويوتر وأجهزة الهاتف في انتظار الحصول على نتائجهم، خاصة وأن العادة جرت بإعلان النتائج خلال ساعات الصباح الاولى “الفجر”.

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