طلبة التوجيهي “فرحون” بانتهاء امتحاناتهم (فيديو)

آلاء مظهر

عمان – انتهى صخب الثانوية العامة “التوجيهي”، اليوم الاثنين، وتنفس الطلاب الصعداء، بعد تقديمهم آخر امتحان ضمن الدورة الأساسية التي استمرت على مدار 20 يوماً.

ومع وضع الأقلام ظهر اليوم، خرج الطلبة الى ساحات المدارس أكثر فرحًا مع انقضاء مرحلة دراسية أخذت من حياتهم 12 عاماً، آملين بحصولهم على معدلات تؤهلهم للانطلاق نحو مرحلة جديدة من حياتهم، خصوصًا بعد أن تمتعوا بأجواء امتحانية مناسبة، تميزت بأسئلة تراعي كافة المستويات وأوقات زمنية أكثر منطقية منحتهم مساحة مرحية للتعامل مع الأسئلة إلى جانب عدم حاجتهم للخضوع لعمليات ضغط نفسي نظراً لغياب الأسئلة من خارج المنهاج.

يشار إلى أنّ عدد الطلبة الذين تقدموا لامتحان التوجيهي هذا العام بلغ 159209 مشترك ومشتركة بينهم 99927 من الطلبة النظاميين و59282 من طلبة الدراسة الخاصة.

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