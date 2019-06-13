طلبة “الحجاوي” في اليرموك يحتجون على ترسيب 100 طالب في أحد المساقات

أحمد التميمي

إربد – احتج طلبة بينهم خريجين من قسم الهندسة المدنية في كلية الحجاوي بجامعة اليرموك على قيام أحد الأساتذة بترسيب زهاء 100 طالب من أصل 150 طالب مساق الارسي (خرسانه 2 ).

وحسب عدد من الطلبة ان الظلم وقع عليهم وانه من المستحيل ان يرسب 100 طالب في أي مساق في الجامعة، الا ان يكون السبب إما من شرح الدكتور الضعيف ولجوء الطالب الى اليوتيوب للفهم أو من الأسئلة الصعبة والتي تشكل تحدي للطالب نفسياً ومعنوياً.

وأشاروا الى تأخير نزول علامات الامتحان الثاني على مواقع الطلبة، مما لم يُترك لهم مجال في التفكير لسحب المساق قبل وقوع حالات الرسوب الجامعي وتدمير التراكمي.

بدورة، قال عميد الطلبة الدكتور أحمد الشمالي ان الطلبة المحتجين طلب منهم اثناء مراجعة العمادة ورئاسة الجامعة كتابة استدعاءات لا عادة النظر بتصحيح الاوراق دون اي مقابل ورفع الظلم عنهم، الا ان احدا من الطلبة لم يتقدم باي استدعاء من اجل مراجعة دفتر الاجابة.

واضاف الشمالي ان مدرس المساق يتمتع بخبرة كافية وله باع طويل في تدريس المساق، الا ان معظم دفاتر الاجابة كانت فارغة وادارة الكلية لا يمكنها مراجعة جميع دفاتر الاجابات بشكل جامعي ما لم يتقدم الطلاب بذلك.

وأشار الى ان مكتب عميد الكلية مفتوح للجميع وبإمكان اي طالب يشعر بالظلم مراجعة العميد من اجل اعادة تصحيح دفتر الاجابة، مؤكدا ان اعداد الطلبة الذين راجعوا مكتب العميد للاحتجاج كان بينهم طلبة متضامين وهي عملية تجيش لأسباب انتخابية.

واكد الشمالي ان المساق الذي قصر الطلبة فيه هي (خرسانة 2) وهي مادة تصميم وهي عملية حسابية تقيس مادة التسليح في البناية الاسكانية وحتى يتمكن الطالب من قياس حجم الحديد في البناية فاذا كانت اقل من الممكن ان تسقط البناية على اصحابها واذا كانت مادة التسليح اعلى من المطلوب ستكلف اموال اكثر.

وأشار الشمالي إلى انه بإمكان عضو هيئة التدريس اعطاء الاسئلة بشكل اختيار من متعدد، الا ان هذه المادة تحتاج الى ايام لتصحيح الاجوبة وخصوصا وان هناك اكثر من 200 طالب يدرسون في الشعب وبالتالي يمكن ان تتأخر في تنزيلها على موقع الطلبة عكس الاجوبة اختيار من متعدد.

واشار الى انه كان بإمكان الطلبة الذين لم يحالفوهم الحظ في النجاح في ذلك المساق مراجعة عضو هيئة التدريس او عميد الكلية للاطلاع على علامته في الامتحان الثاني، الا ان احد لم يراجع.

ولفت الشمالي إلى ان نسبة النجاح في هذا المساق كانت 46% وبإمكان اي طالب الاسبوع المقبل مراجعة مكتب العميد وكتابة استدعاء لإعادة تصحيح دفتر الاجابة واي دفتر اجابة يوجد فيه اخطاء فان ادارة الكلية لن تردد بتصويب الاوضاع.