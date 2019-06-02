طلبة الدبلوم المهني بأكاديمية الملكة رانيا يعرضون مشاريع الاستقصاء

عمان- الغد – عرض طلبة الدفعة الثالثة من الدبلوم المهني لإعداد وتأهيل المعلمين قبل الخدمة في أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين امس مشاريع الاستقصاء (Inquiry Projects) التي تمثل خلاصة مشاريعهم النهائية من الخبرات المدرسية التي اكتسبوها، بحضور الرئيس التنفيذي للأكاديمية د.أسامة عبيدات.

ويهدف عرض مشاريع الاستقصاء إلى تلخيص الطلبة خبراتهم باختصار وشكل جاذب، ثم إثارة نقاشات تظهر قدرة الطلبة المعلمين على الحوار وإثارة النقاش، كما تبين المشاريع أهمية نشر ثقافة “المعلمين الباحثين” نظرًا لأهمية هذا الجانب في تنمية المعلم عند دخوله ميدان العمل. هذا وتخلل النشاط الذي تم في مبنى الأكاديمية تفاعل الحضور مع مشاريع الطلبة المعلمين، والاستماع إلى عروضهم التقديمية.

ومن المتوقع تخرج 786 طالبًا معلمًا من الدبلوم المهني لإعداد وتأهيل المعلمين قبل الخدمة للسنة الدراسية 2018/2019 من تخصصات اللغة الإنجليزية، واللغة العربية، والرياضيات والعلوم، والصفوف المبكرة. ويعد هذا الدبلوم الذي أطلقته ألاكاديمية العام 2016 بالشراكة مع وزارة التربية والجامعة الأردنية وجامعة كلية لندن أول دبلوم مهني بهذا التخصص محليا واقليميا.وعلى ضوء ما تضمنته الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، تخطط أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين على تخريج 3000 معلم طالب سنويًا بحلول العام 2021 بحيث يصبح تأهيل المعلمين قبل الخدمة متطلبًا للدخول في مهنة التعليم كخطة مستقبلية قريبة المدى.