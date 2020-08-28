طلبة الصف الأول.. تجربة مدرسية “استثنائية” محاطة بـ”محاذير كورونا”!

تغريد السعايدة

عمان- في ظروف استثنائية وغير اعتيادية، يخوض طلبة الصف الأول تجربة الدخول إلى عالم المدرسة الأوسع، في ظل إجراءات مختلفة، تحميهم من خطر عدوى انتشار جائحة “كورونا”.

لكن، لهذا العام، قد تغيب أجواء البهجة والاحتفال كما هو متبع في أعوام سابقة، في الوقت الذي يتطلب فيه استقبال طلبة الصف الأول “خصوصية في الحفاوة وتهدئة النفس لشعورهم بالخوف والاغتراب عن المنزل”، وفق متخصصين.

حالة من الحيرة المشوبة بالخوف والقلق؛ انتابت والدة الطفلة غزل في الصف الأول، التي كانت قبل أشهر عدة متحمسة للانتقال إلى المدرسة برفقة شقيقتها الكبرى، كون المدرسة في بداية كل عام تنظم احتفالاً لاستقبال الطلبة، وبشكل خاص لمن هم في الصف الأول، في خطوة لبث الطمأنينة والسعادة في قلوبهم.

وتقول والدة غزل إنها حاولت رغم كل الظروف المحيطة بها من أخبار وإجراءات وقائية خلال ما قبل بداية العام الدراسي، أن تدعم ابنتها وتهيئها نفسياً للدوام المدرسي رغم كل الظروف المحطية بها، كما أنها قامت بتجهيز كل ما تحتاجه من أدوات مدرسية وقرطاسية، إضافة إلى أدوات الوقاية من انتشار الفيروسات، كما في الكمامة الخاصة بها، والمعقمات.

هالة التي تختبر تجربها الأولى مع طفلتها في الصف الأول، ترى أنها تجربة مربكة في الوضع الطبيعي، إلا أنها ازدادت توتراً هذا العام، كونها احتارت في البداية إن كانت طفلتها ستتوجه للتعلم المباشر أو عن بعد، وهذا بحد ذاته تحد كبير، إضافة إلى أن انتقالها إلى المدرسة ونظامها هو أمر جديد بالنسبة إليها.

بيد أن هالة تعول على أن يكون لدى المعلمات دور كبير ومهم في هذه الفترة، كونهن الأقرب للطلاب، وقادرات على التأثير عليهم بشكل مباشر، وتعليمهم أسس بداية الدراسة، عدا عن دورهن في تدريبهم على إجراءات الوقاية التي يجب عليهم اتباعها للمحافظة على سلامتهم من خطر عدوى الإصابة بأي مرضٍ كان.

وكانت وزارة التربية والتعليم، قد توقعت، من خلال تصريحات رسمية، أن يبلغ عدد الطلبة الملتحقين بالصف الأول في العام الدراسي 2020-2021 نحو 200 ألف طالب وطالبة، في الوقت الذي قامت به الوزارة بإنشاء منصة إلكترونية لتسجيل الطلبة الراغبين بالالتحاق بالمدارس الحكومية، في حين أن بمقدور الأهل الراغبين بالتسجيل في المدارس الخاصة حجز مقاعد لأبنائهم من خلال التواصل المباشر مع تلك المدارس.

وفي الوقت ذاته، يرى الاختصاصي التربوي الدكتور عايش النوايسة، أن الأردن يواجه أزمة كبيرة ناتجة عن جائحة كورونا؛ إذ أفرزت الأزمة الأخيرة تغيراً كبيراً ومفاجئاً في طبيعة الدوام المدرسي وشكله، وبعد طرح العديد من السيناريوهات بخصوص الدوام، منها الدوام الجزئي أو عن بعد؛ تم الإقرار بأن العام الدراسي سيكون في موعده في الأول من أيلول (سبتمبر) وبدوام اعتيادي يراعي الوضع الوبائي، ووفق بروتوكول صحي متكامل وفق متطلبات الحفاظ على سوية التعليم مع ضمان صحة وسلامة الطلبة والعاملين في الحقل التربوي في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

ومن هنا، يشير النوايسة إلى أن المؤسسات التربوية والأسرة ومؤسسات المجتمع يقع على عاتقها دور كبير في الحفاظ على سلامة الطلبة أثناء الدوام المدرسي، ويحظى طلبة الصف الأول الابتدائي برعاية خاصة ناتجة عن تجربتهم الأولى مع المدرسة ومرافقها، فهم انتقلوا من بيئة روضة -لمن درس في رياض الأطفال- تختلف اختلافا تاما عما هو موجود في المدرسة.

لذا وجب التعامل معه بطريقة خاصة منها أن تقوم المدرسة بإعداد نشرة صحية توعوية خاصة بدوام طلبة الصف الأول، وإرسالها إلى أولياء الأمور قبل الدوام بيوم توضح لهم فيها إجراءات الدوام وكيفية توعية أبنائهم لتحقيق شروط التباعد الاجتماعي وعدم التزاحم.

معلمة الصف الأول في إحدى المدارس ربيحة النسور، تبين أن طلبة الصف الأول يحتاجون إلى تعامل خاص بهم في المدرسة، كونهم يشعرون بالخوف والتردد، عدا عن أن الأهل كذلك يكون لديهم شعور بالقلق الواضح على أبنائهم، وهذا يتطلب منا ككادر تعليمي أن نضع بعين الاعتبار كل هذه الأمور، بالإضافة إلى ما استحدثته جائحة كورونا من أمور موجهة للطلاب والأهل على حد سواء.

بالبداية، تؤكد النسور أن معلمة الصف الأول، تحديداً، يجب أن تستقبل طلبتها بارتداء الكمامة والقفازات، حتى يأخذ الطالب الانطباع الأول بضرورة ارتدائها، إضافة إلى تدريبه على استخدام المعقمات وطريقة غسل اليدين منذ الساعات الأولى؛ إذ إن الأطفال يأخذون صورة أولية من خلال ما يشاهدونه في البداية.

كما تشير النسور إلى أهمية أن يكون هناك فعاليات ترفيهية تتناسب والوضع الحالي، حتى يشعر الطفل بالسعادة والبهجة في هذا اليوم الأول، الذي عادةً ما يكون أصعب يوم، وذلك من خلال عمل فقرات تعريفية بمرافق المدرسة، والجلوس في الصف والمقعد الخاص به، مع مراعاة تدريبه على التباعد الجسدي، وأن يحافظ على كمامته الخاصة به من دون تبادل مع الآخرين واللعب بها وتلويثها.

كما تؤكد النسور أن الأطفال بشكل عام يفضلون الهدايا والمكافآت، لذا، سنعمد وبالتعاون مع إدارة المدرسة على تخصيص هدايا لطلاب الصف الأول الذين يحافظون على النظافة ويلتزمون بالتعليمات، ولكن بروح مرحة ومن دون تعقيد، إلى أن تستقر أمورهم النفسية، عدا عن وجود مجموعة من الأفلام الكرتونية التي سيتم عرضها منذ اليوم الأول توضح بشكل بسيط ما هو “مرض كورونا وكيف يمكن حماية أنفسنا منه من دون إرباك”.

ويشدد النوايسة على أن أولياء الأمور عليهم توعية الأبناء بخطر الفيروس على صحة الناس، وعلى وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية إنتاج فيديو كرتوني قصير ومبسط موجه للأطفال في الصف الأول الابتدائي يعلمهم كيفية حماية أنفسهم من خلال تطبيق شروط الوقاية من هذا المرض، وكيفية التعامل مع زملائهم ومعلميهم ومحيط المدرسة، وتطبيق كامل للبروتوكول الصحي الخاص بالدخول والخروج والتعامل داخل الغرفة الصفية.

ومن جانب آخر، يعتقد النوايسة أن هذه الأزمة تُعد فرصة مهمة تعلم الأطفال في الصف الأول كيفة الحفاظ على صحتهم وصحة زملائهم ومجتمعهم من خلال التركيز على الإجراءات التعليمية الشمولية والمتعلقة بصحتهم والأسرة والمجتمع ككل.