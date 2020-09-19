طلبة الصف العاشر “الدولي” يدعون لاستثنائهم من التعلم عن بعد

عمان – الغد – دعا أولياء أمور طلاب الصف العاشر للنظام الاجنبي IGCSE وزارة التربية والتعليم إلى إعادة التعليم الوجاهي لأبنائهم “بالسرعة الممكنة”، معتبرين أن التعلم عن بعد لهؤلاء الطلاب “ليس مجديأ لأن موادهم زخمة ويوجد متطلبات عملية وفي المختبرات”.

وبدأ أولياء أمور لطلبة من هؤلاء تنفيذ حملة جمع تواقيع إلكترونية لمطالبة الوزارة بإعادة النظر في قرار التعليم عن بعد لأبنائهم، ومعالمتهم بشكل استثنائي لـ”الأهمية الكبيرة” لهذه المرحلة (الصف العاشر) في مستقبل طلبة النظام الأجنبي.

وقالوا إن طلبة الصف العاشر لهذا النظام سيتقدمون لامتحانات خارجية O level externals في شهري ايار وحزيران المقبلين، لافتين إلى أن “هذه الامتحانات الخارجية مصيرية وتشكل مستقبلهم التعليمي والوظيفي حيث ان نتائجها تمثل ٧٥٪؜ من المعدل التراكمي الذي يحسب لهم في قبول الجامعات واجراء المعادلات”.

وأشاروا إلى أن “علامات الصف العاشر للنظام البريطاني تمثل النسبة الاكبر، فهو ان أضيف له علامات الصف الحادي عشر والثاني عشر يعادل شهادة الثانوية العامة (التوجيهي)”.

ودعوا الحكومة ممثلة بوزير التربية والتعليم ورئيس الوزراء إلى استثناء طلبة الصف العاشر في البرنامج الدولي من قرار التعلم عن بعد “لأن العام هو عام مصيري؛ آخذين بعين الاعتبار ان عدد طلاب النظام الاجنبي الصف العاشر في جميع انحاء المملكة لا يمثل شريحة كبيرة، ولهذا يمكن السيطرة عليه في اتخاذ التدابير اللازمة في مواجهة انتشار عدوى وباء كورونا”.