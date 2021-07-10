طلبة توجيهي لـ”الغد”: امتحان العربي سهل

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عمان – انعش امتحان اللغة العربية المشتركة الذي تقدم اليه طلبة الثانوية العامة”التوجيهي” بتأكيدهم سهولة الاسئلة وانها من ضمن المنهاج المقرر.

وتقدم نحو 147040 مشتركا ومشتركة من كافة الفروع الاكاديمية والمهنية في مبحث اللغة العربية الثقافة المشتركة.

وقال طلبة في حديثهم لـ”الغد” اليوم ان اسئلة امتحان كانت متوسطة مائلة للسهولة ومن ضمن المنهاج المقرر ،لافتين الى ان الاسئلة راعت القدرات والمستويات الفردية بين الطلبة وان المدة الزمنية المخصصة للامتحان كانت كافية.

وهذا ما اكده احمد عبدالرحمن من الفرع الادبي بقوله ان المدة الزمنية كانت كافيه للاجابة عن الاسئلة ،مشيرا الى ان الاسئلة كانت مناسبة للطلبة ولكنها دقيقة.

كما ابدى محمد الحيصة من الفرع العلمي ارتياحه ورضاه عن الامتحان،مشيرا الى ان الاسئلة اللغة العربية كانت مناسبة لقدرات الطلبة وان الطالب المتمكن من دراسته يستطيع الاجابة عليها.

وبينت الطالبة ريم العمري من الفرع الادبي ان الاسئلة كانت متوسطة مائلة للسهولة وانها دقيقة وتتطلب التركيز اثناء الاجابة عليها ولكنها بمجمل عام تتناسب مع قدرات الطلبة>

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