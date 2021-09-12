طلبة توجيهي معيدون يعتصمون أمام التعليم العالي – فيديو

عمّان – الغد – نفذ طلبة توجيهي معيدون لعام 2021، اعتصاما امام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأحد، الذين نجحوا العام الماضي في امتحان الثانوية العامة “التوجيهي”، وأعادوا التقدم لبعض المواد في امتحان هذا العام لغايات رفع المعدل، سعيا منهم للحصول على مقعد جامعي في التخصصات التي يرغبون بها.

وناشد الطلبة وزير التعليم العالي، محمد أبو قديس، لقبول جميع الطلبة الذين حققوا سابقاً متطلبات النجاح للالتحاق بالجامعات الرسمية، أو رفع النسبة المحددة وقبولهم بالقبول الموحد.

من جهته، أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي، مهند الخطيب، أن الوزارة استقبلت واستمعت للطلبة وذويهم، من قبل الأمين العام للوزارة، مأمون الدبعي، وتم مناقشة القرار معهم.

وأضاف الخطيب لـ”الغد”، أن الوزارة دعت الطلبة لتقديم استدعاء ليعرضها وزير أبو قديس أمام مجلس التعليم العالي.