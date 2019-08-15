طلبة توجيهي 2000 يعودون للاعتصام.. والتعليم العالي توضح

تيسير النعيمات

عمان – واصل الطلبة الناجحون في امتحان التوجيهي من مواليد عام 2000، اليوم ، اعتصامهم امام وزارة التعليم العالي مطالبين بقبول منفصل عن جيل 2001، فيما كان وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني كشف امس ان السياسة العامة لقبول الطلبة وفقا لرد ديوان التشريع على استفسار من قبل الوزارة بشأن الطلبة مواليد 2000، لا تسمح باعطاىهم استثناءا لقبول غير القبول الموحد، وان عليهم التنافس مع طلبة هذا العام.

ويقول المعتصمون انهم اعادوا مواد لرفع معدلاتهم من اجل الحصول على التخصصات التي يرغبونها الا انهم فوجئوا بارتفاع كبير في المعدلات لامتحان التوجيهي لجيل 2001 بسبب تغير المنهاج ونظام الامتحان ما يحرمهم من الحصول على التخصصات التي يرغبون فيها في حال التنافس مع من تقدموا للامتحان على نظام الدورة الواحدة.

ويرى المعتصمون أنهم سيحرمون من الحصول على التخصصات التي حلموا بها لمدّة أعوام سالفة، وإنهم لا يريدون السّفر بحثاً عن أحلامهم، وأنهم مؤمنون بأن الوطنَ لن يحرمَهم منها.

وقال المعاني في تصريح صحفي امس ان السياسة العامة للقبول تطبق على الجميع دون استثناء سواء الذين حصلوا على شهادة الدراسة الاردنية في السنة ذاتها او خلال السنوات الماضية، حيث ان طلبة عام 2000 الذين تقدموا للثانوية العامة للمرة الثانية لا يجوز اسثناؤهم من عملية القبول الموحد عن زملائهم من خريجي العام الحالي.

واعرب عن امله بان يكونوا قد تقدموا الى القبول الموحد خلال الفترة الماضية، مبينا ان من أراد اعتماد معدل السنة الحالية عليه ان يكون ضمن تنافس الطلبة الحاليين، ومن أراد اعتماد معدل العام الماضي ان يكون ضمن حصة الـ 5% للذين يتنافسون على التوجيهي السابق.

واكد المعاني انه وفق السياسة العامة لا يوجد قبول اخر غير الموحد ولا يمكن اجراء قبول لكل مجموعة على حده، فرأي ديوان التشريع واضح وحاسم وعليهم ان يتقدموا مع خريجي العام 2019.

ويعتزم الطلبة تنفيذ اعتصام غدا أمام مبنى الوزارة للمطالبة بقبول منفصل عن جيل 2001 بسبب ارتفاع المعدلات في نتائج امتحان الثانوية العامة ( التوجيهي ) لجيل مواليد 2001.

وكان طلبة جيل 2000 نفذوا عددا من الاعتصامات امام مبنى الوزارة.

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