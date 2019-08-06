طلبة “توجيهي 2000” يواصلون اعتصامهم لفصلهم عن “النظاميين”

تيسير النعيمات

عمان- واصل طلبة الثانوية العامة (الدراسة الخاصة) – من مواليد 2000 – وذويهم اعتصامهم امام مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للمطالبة بفصلهم عن جيل الطلبة النظاميين 2001 واعتماد قبولاتهم في الجامعات وفق نظام سنة 2018.

ويبرر الطلبة بان الخطة الدراسية 2018، التي يتبعون لها، تضمنت جميع المواد ما عدا مادة واحدة اختيارية تختلف بين التخصصات، وهو ما لا ينطبق على جيل الـ 2001 علماً أنّ مادتين من موادهم كانت (ناجح/راسب) ومادة اختيارية حيث تم احتساب ٩ مواد لجيل 2000 و 7 مواد فقط لجيل 2001.

ويشيرون إن خطة 2018 تضمنت المناهج 100٪ أما هذه السنة فتم التخفيف من مناهجهم، مشيرين لآلية احتساب المعدل لجيل 2001 التي تختلف تماماً عن جيل الـ 2000 و “هذا ما أثّر عليهم سلباً”، بحسبهم.

واشاروا الى أن الفرق في العلامات كبير بين السنتين بسنة 2018، حيث كان يوجد فقط شخصان فوق الـ 99 بينما هذه السنة اختلف الأمر، مشيرين إلى أن الفرصة لم تتح لجيل الـ 2000 بإعادة ما يريدون بالامتحان التكميلي اذا لم يكن الطالب مسجلا.

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