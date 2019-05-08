طلبة مدارس يتنافسون بمشاريع ريادية في المسابقة الوطنية لـ “إنجاز”

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عمان– “قطع مغلفة بألوان زاهية تذكر من يراها بحلوى “الناشد والسولفانا”، التي يذكرها الكثيرون في بيوت الجدات، يقترب منها الناس، يفتحونها، يرون شيئا بلون ليس مألوفا كحلويات، يذكرهم بشيء آخر، حتى يأكلوها، ويكتشفوا أنها قطع مالحة، فهي جميد كركي أصيل، مغلف وكأنه حلوى العيد”.

تغيير الصورة النمطية للجميد، هو ما تسعى إليه شركة تسالي كركية، وفقا لأميرة العسال المشرفة على فكرة المشروع، “لأن منتجنا ويدخل في هوية وكل بيت أردني، وهو جزء من عاداتنا وتقاليدنا، إذ غيرت الشركة الشكل النمطي للجميد من حيث الحجم والشكل والتغليف، ليساعد ذلك على نشر الهوية الأردنية في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى سهولة انتشاره محليا بشكل خاص”.

شركة تسالي هي واحدة من الشركات المشاركة في المسابقة الوطنية لريادة الأعمال على مستوى المدارس وهي من الأعمال السنوية لمؤسسة إنجاز، التي تسعى لصقل مهارات الطلاب وتعريفهم بأهمية الريادة، بمشاركة مجموعة من طلبة المدارس ومراكز ذوي الإعاقة من مختلف مناطق المملكة.

وضمت المسابقة مجموعة من الفرق والشركات الطلابية والمشاريع الريادية المنبثقة عن ثلاثة برامج، وهي عبارة عن برنامج “تأسيس الشركة” وبرنامج “فريقي” وبرنامج “تحدي الأعمال”، حيث يتم تنفيذ البرامج في المدارس على مدار فصل دراسي كامل بمساعدة متطوعين من ذوي الخبرة للتأهل الفرق بعد تطبيق البرنامج للمسابقة الوطنية.

وفازت شركة تسالي كركية بجائزة أفضل شركة طلابية في برنامج تأسيس الشركة، بعدما قدمت فرق الطلاب شركاتها أمام لجنة الحكام المكونة من قادة وخبراء في الأعمال التجارية، ليقيموا أعمال هذه الفرق خلال معرض الشركات والتقرير التفصيلي لكل شركة، وتكرم لجنة التحكيم الفرق بجوائز لأفضل منتج وأفضل رئيس تنفيذي وأفضل فريق بوجه عام.

ويساعد برنامج “تأسيس الشركة” بتعريف المفاهيم الريادية والعمل على التخطيط والتأسيس لشركة خاصة بالطلاب، فيساعدهم ليكونوا صانعي تغيير.

ويؤكد المدير التنفيذي لإنجاز التعليم، مهند الجراح، أن هذه المسابقة أقيمت برعاية من مشروع دعم الفرص الاقتصادية للمرأة في الأردن (LEAP) الممول من الحكومة الكندية، ومنظمة “prince’s trust”، ومدرسة المشرق الدولية، والشركة المتخصصة للتأجير التمويلي.

وقدمت الفرق والشركات والمشاريع الطلابية المشاركة في “المسابقة الوطنية لريادة الأعمال” عروضا عن منتجاتها وخدماتها أمام لجان التحكيم المكونة من نخبة من القادة والخبراء في الأعمال التجارية والريادية، والذين يقومون بدورهم في تقييم أعمال هذه الفرق وفقا لمعايير معينة.

وفي ختام المسابقة تم الإعلان عن أسماء الفرق الفائزة في البرامج الثلاثة، ويتم تكريمهم وتسليمهم مجموعة من الجوائز.

وتخصص المسابقة إحدى فئاتها للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال برنامج “فريقي”، إذ يؤسس الطلبة من فئة الأشخاص ذوي الإعاقة أعمالهم الصغيرة بمساعدة المعلم والمتطوع، ويتم اختيار نوع المنتج أو الخدمة التي يرغبون بتقديمها من خلال شركتهم العملية الطلابية وتقسيم المهام والإنتاج، إذ ينمي هذا البرنامج لدى الشباب مهارات الاتصال الاجتماعي، بالإضافة إلى تزويدهم بتجربة ممتعة في العمل ويعزز فيهم الثقة بالنفس، وإيمانهم بقدراتهم والعمل الجماعي ورغبتهم في النجاح، ويعرفهم البرنامج أيضا بفرص جديدة من خلال تشارك الطلبة مع مهنيين عاملين.

في هذه الفئة فاز مشروع “نقدر”، الذي تشرف عليه سالي العوضات، المشرفة الفنية لمركز الهدبان، والتي تجلت رؤيتها بأن تشجع الطلاب المشاركين وهم “ذوي احتياجات من التوحد” على العمل بمنتج يحقق لهم مكسبا ماليا بسيطا، وتعلمهم في الوقت ذاته حرفة يدوية، من خلال عمل “مقاعد” خشبية صغيرة الحجم ذات مقعد جلدي مريح، يساعدون المشرفين والمتطوعين على تركيبه بشكل يحقق مبدأ الاحتياج والجودة والسعر المناسب، واشتركت “نقدر” بالبازارات المتعددة والمعارض لبيع المنتج، وحقق أرباحا أيضا. ويكتشف البرنامج قدرات الطلاب في تأسيس الأعمال الريادية من خلال العمل على مشروع ريادي، إذ يتعلم الطلاب طرق التخطيط وحل المشكلات كفريق، ويمكنهم بناء أعمالهم استنادا لنقاط قوتهم مع نقاط قوة الآخرين بطريقة تكاملية لتحقيق أهدافهم المستقبلية وللتأثير إيجابيا على واقعهم ومجتمعهم ومن حولهم، كما يعزز هذا البرنامج ثقافة الريادة وإيجاد فرص العمل الذاتية وبناء قدرة الشباب في التخطيط وعالم الأعمال.

ويعرف برنامج تحدي الأعمال بمفهوم العمل وأخلاقياته، واتخاذ القرارات السليمة ماليا وأخلاقيا في عالم الأعمال، وهو مقسم على جزأين نظري وعملي في مختبرات الكمبيوتر، فيوجه الطلاب نحو أساليب جديدة في التعلم من خلال لعبة باستخدام الكمبيوتر بواسطة برنامج محاكاة على الإنترنت، وفاز في هذه الفئة elec-charge من مدرسة المشرق الدولية. وشارك 300 طالب وطالبة، في المسابقة، إذ تم تقسيم الطلاب إلى فرق (4-5 أفراد في الفريق) تتنافس فيما بينها بإشراف المتطوع لتدريبهم على اتخاذ القرارات المالية في العمل الأخلاقي واستيعاب مفاهيم العمل ذات العلاقة وبعد عرض مقدمة للمفاهيم النظرية الأساسية يتحدى البرنامج الطلاب لتقديم حلول أخلاقية لحالات مقترحة معقدة، وبالنهاية وضع حل مبتكر وطرحه لمشكلة مجتمعية اقتصادية وبيئية حديثة، ومن ثم التنافس على منبر محاكاة الأعمال على الإنترنت.