طلبة من “العلوم الإسلامية” يشاركون في القمة العربية للذكاء الاصطناعي

عمان – الغد – تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، تعقد مؤسسة فاي للعلوم، وبالتعاون مع شركة بيوند ليميتس، فعاليات القمّة العربيّة للذكاء الاصطناعي لأول مرة في الأردن، بحضور أكثر من ١٠٠٠ مشارك، أكثر من ٥٠ متخصصا وعالِما في مختلف مجالات الذكاء الاصطناعي.

بالإضافة لحضور ومشاركة الحكومات العربية والقطاع الخاص والقطاع العام والأكاديميين والمهنيين والشركات الناشئة، في مكان واحد ومن جميع أنحاء العالم، لمناقشة إمكانية إنشاء بنية تحتية مناسبة، ونشر الوعي وتشجيع الابتكار لتطبيق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بشكل أكبر في المنطقة العربية.

وتشارك جامعة العلوم الإسلامية العالمية ممثلة بالطالبين عطاس الكاف، ومحمد سمير، في القمة العربية للذكاء الاصطناعي والمقامة على مدى يومين في قصر الملك حسين بن طلال للمؤتمرات في البحر الميت‏.

من جانبه، أبدى عميد شؤون الطلبة الدكتور ياسين المحارمة سعادته بهذه المشاركة. لافتا إلى أهمية الجامعة في شحذ همم الطلبة نحو الابداع والتميز، والمشاركة في الفعاليات والأنشطة الريادية التي تقودهم للتميز.