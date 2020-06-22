طلب رسمي أردني للحصول على مطعوم كورونا حال تصنيعه

عمان- الغد- سلم وزير الصحة الدكتور سعد جابر طلبا رسميا لممثلي شركة استرا زينيكا في الاردن، لمتابعة آلية ضمان حصول الاردن على مطعوم فيروس كورونا في حال تم تصنيعه وثبوت نجاعته.

وبين الدكتور جابر خلال اجتماعه بممثلي شركة “استرا زينيكا” في مكتبه اليوم، ان الاردن قدم طلبا رسميا بناء على تلك الآلية، لمتابعة الاجراءات الكفيلة بتوفير المطعوم في حال تصنيعه بما يمنح الأردن الأولوية بين الدول للحصول على المطعوم في الوقت المناسب وبالكميات الممكن توافرها عالميا.

واشار الدكتور جابر ان الوزارة قامت بالتواصل مع الشركة الام التي تقوم بالأبحاث والتصنيع للمطعوم ضد فيروس كورونا والحصول على المطعوم حال تصنيعه واعتماده بشكل رسمي من قبل مراكز الابحاث المعتمدة دوليا، وتوريده للأردن حسب القنوات التي ستوضحها الشركة.