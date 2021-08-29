طلب ضعيف على شراء الزي المدرسي

عمّان – الغد- أكد عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن وممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات المهندس إيهاب القادري، على توفر مخزون كافٍ من احتياجات الطلبة من الزي المدرسي وبأسعارها الاعتيادية حتى مع زيادة أعداد الطلبة الملتحقين بالمدارس الخاصة بشكل كبير.

ولفت القادري في البيان الذي أصدره اليوم الأحد، الى ان الإقبال على شراء المستلزمات المدرسية سيسهم في تحريك العجلة الإنتاجية، بالتالي الحفاظ على شريحة واسعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في هذا المجال، وتمكينها من الانتقال التدريجي لمرحلة التعافي.

وأكد قادري، حرص كافة الجهات المعنية من الحكومة والقطاع الخاص على عودة التعليم الوجاهي بشكل آمن صحياً وبشكل ميسر لطلبة المدارس.

وأشار الى أهمية صناعة الزي المدرسي نظرا لتوفر قيمة مضافة عالية في منتجاتها، إذ أن كل دينار يتم دفعه لشراء منتج وطني يسهم بدعم الاقتصاد بحوالي من 70-80% من قيمته.

وقدّر عدد المنشآت العاملة في هذا المجال بأكثر من 100 مصنع من المنشآت الصغيرة والمتوسطة تنتشر في مختلف أنحاء المملكة وتوظف نحو 5 الاف عامل وعاملة من الأردنيين.

ودعا المواطنين الى شراء مستلزمات الطلبة من الزي المدرسي، للاستعداد لبدأ العام الدراسي الجديد الذي سينطلق بعد أقل من 3 أيام، في ظل مستويات الطلب الضعيفة على شراء الزي المدرسي التي يشهدها السوق المحلي حالياً.

وشدد على ضرورة التقيد والالتزام بارتداء الزي المدرسي والإقبال على شرائه، في ظل تأكيد الحكومة على عودة التعليم الوجاهي، ونجاح تجربة الفاقد التعليمي والتي طمأنت الشارع الأردني، فضلاً عن اختلاف الوضع الراهن عن السنة الدراسية الماضية وما وصلت اليه مراحل المطعوم من مستويات مطمئنة صحياً.

ودعا الجهات المعنية الى ضرورة تشديد الرقابة والالتزام بارتداء الزي المدرسي، وتجنب التجاوزات التي رصدت خلال فترة الفاقد التعليمي.