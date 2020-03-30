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طلب متزايد على الحوالات و”المركزي” يمدد ساعات العمل

منذ ساعة واحدة
حوالات في محال صرافة

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هبة العيساوي

عمان– قال رئيس جمعية محال الصيرفة المحلية عبدالسلام السعودي، إن حركة الطلب على الحوالات الصادرة والواردة كان مرتفعا اليوم وبشكل ملحوظ وغير متوقع، مشيرا إلى أن البنك المركزي مدد العمل ساعة إضافية لتلبية الطلب.

وقرر البنك المركزي الأردني السماح لشركات الصرافة المرخصة بتقديم خدمة الحوالات المالية الصادرة والواردة وفق شروط وآليات حددها البنك، اعتبارا من اليوم الإثنين.

وبين السعودي في تصريح لـ “الغد”، أن العمل في جميع محال الصيرفة اقتصر وفقا للقرار على الحوالات الشخصية فقط، ولم يكون هناك تصريف للعملات.

وأشار إلى أن الموظفين التزموا بإجراءات السلامة العامة المحددة من قبل وزارة الصحة، كتوفير المعقمات والقفازات والكمامات، لافتا إلى أن بعض محال الصرافة وفرت خدمة التوصيل لبعض العملاء.

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